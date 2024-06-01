華人歌手井夢鶴 唱響天使合唱團
天使合唱團（Angeles Chorale）日前在巴沙迪那（Pasadena）舉辦主題為「多樣性的維度」（Dimensions Of Diversity）女性作曲家音樂會，華人歌手井夢鶴的獨唱表演，獲得現場陣陣掌聲。
天使合唱團1975年創立，1987年與北嶺州大的Masterworks Chorale合唱團合併，先後參加過洛杉磯愛樂樂團、芭芭拉史翠珊音樂會、朱莉安德魯斯音樂會和久石讓交響音樂會等多場演出。來自中國河南的井夢鶴，三年前來加州藝術學院進修，獲得聲樂碩士學位。後來又成功通過了面試加入天使合唱團，並且獲得獨唱機會。
井夢鶴獨唱韓國作曲家Hyo WonWoo的作品Pal So Seong，同時和德國與海地的歌手一起用各自的母語演繹作曲家Mbuso Ndlovu的作品Ngothando（isiZulu ）。她說，很喜歡合唱團的演出主題，6月初她還會在洛杉磯出演新音樂歌劇公司Overtone Industries的歌劇「歌舞想像國度」(Songs and Dances Imaginary Lands）。這部作品也入圍今年洛杉磯歌劇節。井夢鶴將出演女高音聲部，也是該聲部唯一的演唱者和華人。
出演「歌舞想像國度」的面試門檻很高，不僅要考肢體表演，還有多種曲風演唱，為此她準備了很久。這部歌劇不是純美聲唱法，結合不同現代音樂風格，她在中國豐富的表演經驗和在聲樂創作獲得的獎項，幫助她最終獲得了這份工作。
井夢鶴說，她給自己的定位是實驗音樂歌手。實驗音樂是不可預判的音樂，該風格在美國相對受眾和資源更多，像她在加州藝術學院時曾舉辦演唱會，她創作關於吆喝的音樂作品。起因是她從小在聽吆喝聲中長大，河南吆喝很有特色，有節奏和調子，和音樂相關，但是長大後，這些吆喝聲逐漸消失。雖然和京劇、二胡這些國粹相比，吆喝沒有那麼重要，但她把各種吆喝聲結合在一起製作成音樂作品，在不同族裔同學中獲得很好反饋。6月20日她還會去紐約參加Chashama Gala表演藝術盛典，表演自己的作品「Loopy」 。
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