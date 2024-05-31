長榮航攜手天使 台灣日同展魅力
長榮航空是29日美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊「台灣日」(MLB LA Angles Taiwan Heritage Night)活動的主要贊助廠商。長榮航空作為洛杉磯天使隊長期的合作夥伴，並展示其對推廣台灣文化的承諾。當天，洛杉磯天使隊與紐約洋基隊進行比賽。
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮在北美深耕30多年，航網遍布全球，以「取之於社會，用之於社會」的企業永續精神，在海外極力推廣台灣。今年是長榮贊助天使隊的第七年，結合各方力量一起宣傳台灣，感到相當榮幸跟感動。
在天使隊台灣日當天，長榮航空與台灣觀光署合作，在Rose Garden區域設攤，安排小遊戲與贈獎活動，讓球迷們更深入了解台灣文化並有機會獲得精美小禮物，並在比賽期間安排兩回合的機票抽獎活動。
長榮航空已連續8年榮獲SKYTRAX評選為五星級航空公司，並始終秉持優異服務，提供洛杉磯往返台北每日三班的飛航服務。透過遍布全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至亞洲各大城市。因應乘客需求，長榮航空自6月25號至9月7號期間，也將西雅圖航班擴增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班。
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