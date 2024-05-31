長榮航攜手天使 台灣日同展魅力

在天使隊台灣日當天，長榮航空與台灣觀光署合作，在Rose Garden區域設攤，安排小遊戲與贈獎活動，讓球迷們更深入了解台灣文化。（受訪者提供）

長榮 航空是29日美國職棒大聯盟洛杉磯 天使隊「台灣日」(MLB LA Angles Taiwan Heritage Night)活動的主要贊助廠商。長榮航空作為洛杉磯天使隊長期的合作夥伴，並展示其對推廣台灣文化的承諾。當天，洛杉磯天使隊與紐約洋基隊進行比賽。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮在北美深耕30多年，航網遍布全球，以「取之於社會，用之於社會」的企業永續精神，在海外極力推廣台灣。今年是長榮贊助天使隊的第七年，結合各方力量一起宣傳台灣，感到相當榮幸跟感動。

在天使隊台灣日當天，長榮航空與台灣觀光 署合作，在Rose Garden區域設攤，安排小遊戲與贈獎活動，讓球迷們更深入了解台灣文化並有機會獲得精美小禮物，並在比賽期間安排兩回合的機票抽獎活動。