鳳凰城慶祝中華民國總統就職

僑務諮詢委員高志中表示，這次活動展現台灣的主權和民主自由的重要性，更強調鳳凰城市長親自參與慶祝賴清德總統就職，彰顯鳳凰城對台灣的堅定支持。（記者張庭瑜/攝影）

亞利桑納州 鳳凰城市政府與當地台美人社區29日（周日）攜手舉辦首屆慶祝中華民國 第16任總統賴清德就職暨奶茶節活動。此次活動吸引數十位台美人與當地民眾共襄盛舉，展現鳳凰城市政府對台灣社區的支持。

活動由2023年台美小姐第二公主黃韻容主持，鳳凰城市長加萊戈（Kate Gallego）也參與活動。加萊戈表示，很高興能與台灣的老朋友、亞利桑納州馬里科帕縣第一區政委員塞勒斯（Jack Sellers）一同出席，並感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正，為促進雙方貿易合作所做的努力。她強調，截至目前，台灣企業已為當地創造2萬5000個就業機會，未來鳳凰城將繼續推動與台灣合作，爭取更多台灣企業來投資設廠。

現場活動熱鬧非凡，設置許多台灣特色的美食攤位，民眾可以品嚐珍珠奶茶、台灣小吃等道地美食，還有米邑（MiiiEat）米製點心在現場製作的米類點心，以及各式台灣經典料理。攤位前人潮絡繹不絕，吸引許多當地民眾駐足品嚐、了解台灣飲食文化。 組委會代表頒發表揚獎章給加萊戈（中）。（記者張庭瑜/攝影） 米邑米製點心代表麥家昌（右）和Bev Foods創辦人陳昱廷（左）在簽署合作備忘錄後，與鳳凰城市長加萊戈合影，紀念這一重要時刻。（記者張庭瑜/攝影）

組委會代表王瑞瑾、台灣銀行鳳凰城代表人辦事處主任宋東榮均感謝僑胞及各界友人的熱情參與。

活動當天也舉行一項合作備忘錄簽署儀式。在市長及貴賓見證下，米邑（MiiiEat）米製點心代表麥家昌和Bev Foods創辦人陳昱廷代表雙方簽署合作協議，攜手將台南的美食引進鳳凰城，讓更多美國民眾能品嚐道地的台式滋味。 米邑米製點心代表麥家昌（前左）和Bev Foods創辦人陳昱廷（前右）代表雙方簽署合作備忘錄，象徵著台南米製點心即將進入鳳凰城市場，進一步促進兩地的美食文化交流。（記者張庭瑜/攝影） 現場還提供炒米粉等多種台式美食，吸引大批民眾駐足品嚐。（記者張庭瑜/攝影）

僑務諮詢委員高志中表示，這次活動由亞利桑納鳳凰城台灣社區與鳳凰城市政府聯合舉辦，更由市長發出邀請函，對中華民國台灣的主權具有非常特殊的代表性，是在鳳凰城發出對台灣主權最強烈的支持聲音，讓大家感到無比光榮和興奮。僑務顧問張慧美表示，台灣是一個自由民主的國家，雖身在海外，心依然與台灣連結在一起。她特別提到，鳳凰城市長對台灣的支持非常重要，共同籌辦這次活動，賦予更多意義，並期待未來在當地能舉辦更多有關台灣的活動。 現場有數十人參加慶祝典禮，共同見證這一重要時刻，場面熱鬧非凡，充滿喜慶氣氛。（記者張庭瑜/攝影） 現場美食攤位包括當地著名台灣餐廳「台灣媽媽」的攤位，提供珍珠奶茶等多種台式美食。（記者張庭瑜/攝影） 加萊戈表示，能夠與台灣的老朋友們一起參加這次慶祝活動非常高興。（記者張庭瑜/攝影） 大會在鳳凰城市長加萊戈的帶領下進行切蛋糕儀式，為這場盛大的慶祝活動畫上圓滿句點。（記者張庭瑜╱攝影）