鳳凰城慶祝中華民國總統就職
亞利桑納州鳳凰城市政府與當地台美人社區29日（周日）攜手舉辦首屆慶祝中華民國第16任總統賴清德就職暨奶茶節活動。此次活動吸引數十位台美人與當地民眾共襄盛舉，展現鳳凰城市政府對台灣社區的支持。
活動由2023年台美小姐第二公主黃韻容主持，鳳凰城市長加萊戈（Kate Gallego）也參與活動。加萊戈表示，很高興能與台灣的老朋友、亞利桑納州馬里科帕縣第一區政委員塞勒斯（Jack Sellers）一同出席，並感謝駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正，為促進雙方貿易合作所做的努力。她強調，截至目前，台灣企業已為當地創造2萬5000個就業機會，未來鳳凰城將繼續推動與台灣合作，爭取更多台灣企業來投資設廠。
現場活動熱鬧非凡，設置許多台灣特色的美食攤位，民眾可以品嚐珍珠奶茶、台灣小吃等道地美食，還有米邑（MiiiEat）米製點心在現場製作的米類點心，以及各式台灣經典料理。攤位前人潮絡繹不絕，吸引許多當地民眾駐足品嚐、了解台灣飲食文化。
組委會代表王瑞瑾、台灣銀行鳳凰城代表人辦事處主任宋東榮均感謝僑胞及各界友人的熱情參與。
活動當天也舉行一項合作備忘錄簽署儀式。在市長及貴賓見證下，米邑（MiiiEat）米製點心代表麥家昌和Bev Foods創辦人陳昱廷代表雙方簽署合作協議，攜手將台南的美食引進鳳凰城，讓更多美國民眾能品嚐道地的台式滋味。
僑務諮詢委員高志中表示，這次活動由亞利桑納鳳凰城台灣社區與鳳凰城市政府聯合舉辦，更由市長發出邀請函，對中華民國台灣的主權具有非常特殊的代表性，是在鳳凰城發出對台灣主權最強烈的支持聲音，讓大家感到無比光榮和興奮。僑務顧問張慧美表示，台灣是一個自由民主的國家，雖身在海外，心依然與台灣連結在一起。她特別提到，鳳凰城市長對台灣的支持非常重要，共同籌辦這次活動，賦予更多意義，並期待未來在當地能舉辦更多有關台灣的活動。
參加的美國民眾Sherrie Taylor表示，很高興看到鳳凰城如此包容多元文化，希望未來能有更多機會認識台灣文化。活動尾聲，主辦單位還抽出兩張達美航空的台美來回豪經艙機票作為壓軸大獎，由達美航空客戶經理王玥懿頒發給幸運民眾，並同日宣布6月6日起，達美航空將開通西雅圖直飛台北航班，讓旅客能更便利地往返台灣。
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