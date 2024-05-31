洛城新語╱匹克球熱度的正反面

近年大熱流行的匹克球(pickle ball)是一項典型的草根運動，與許多其他體育項目一樣，都是從偶然開始。據說匹克球起源於1965年西雅圖一個家庭聚會上的即興活動，人們把網球、羽毛球和乒乓球混合在一起玩。因當時主人家一隻名為「Pickle」(意為酸黃瓜）的狗叼著球玩而得名。

正如有人形容，匹克球是在羽毛球場上隔著網球網打乒乓球，是一項很好的大眾運動，也帶來很多商機。但是同時也產生一些問題，包括場地之爭以及噪音擾民，有待各方合作解決。

美國的匹克球運動在新冠大流行期間開始興起。據統計疫情 期間美國有一百萬人玩匹克球。這項運動老少咸宜，對體力和場地要求不高，很適合居家避疫期間活動。

疫情過後，匹克球熱潮有增無減。加州 各地戶外活動上到處都可見到有人在玩匹克球。不僅公園學校有匹克球場，甚至郵輪上也開設了匹克球活動區。華人 社區也不甘落後。多個校友會及社團組織紛紛舉辦匹克球比賽。不僅如此，匹克球熱度還擴展到了台灣。台灣體育界官員最近專程來到加州學習交流匹克球經驗，培養優秀華人匹克球選手，並為未來的奧運賽事做準備。

敏銳的商家也捕捉到了匹克球熱度帶來的商機。匹克球與網球有一定相似度，被稱為「窮人的網球」，因此首先就成為網球品牌商家的目標。媒體報導，著名網球用品品牌Prince日前宣布和Target百貨公司聯名推出限時匹克球系列產品，似乎在宣告著網球和匹克球運動在夏日大眾體育運動領域的地位更迭。

據悉，本次聯名包括近80種匹克球主題的成衣、附件和體育用品，價格從9.99元到50元不等。從匹克球短裙、復古運動衫到球拍、運動包、球帽，應有盡有。不論是匹克球老手，還是新手，都能在系列中找到自己合意的產品。

但是作為一項新流行的休閒運動，匹克球熱潮也產生了一些問題。首先就是場地不足，許多社區都沒有專門規畫的匹克球場地，導致匹克球經常要與網球爭場地。

北加城市的作法是在現有的網球場上畫出匹克球場，作為一種臨時措施，讓匹克球和網球共享場地。但匹克球友往往為了等場地而大排長龍。另一方面，網球愛好者社區認為自己的場地被分走，權益受損害，對匹克球大為不滿。

此外，匹克球的一個主要問題就是噪音。球拍擊打在硬塑料球上會發出很大聲音。如果許多人同時在打球，噪音確實很擾民。這也就是很多社區居民反對在住家附近開設匹克球場的原因。

要解決場地問題，讓匹克球運動能更好地發展，最好方法莫過於多建一些匹克球場地，讓球友有自己專屬天地。幸美國社區體育資源非常豐富，在這方面有豐富經驗。同時，匹克球社區也需要與其他項目運動者以及社區居民相互諒解，將心比心設身處地多為他人著想。