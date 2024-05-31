洛杉磯、台灣 合作推展匹克球

大專院校聯盟首届匹克球聯誼大賽總幹事陳煒翔（右一）帶領台北市匹克球協會常務理事周曉琴（左二）與南加州匹克球友交流聯誼。（陳煒翔提供）

匹克球（Pickleball）在美國迅猛發展，台灣奮起直追，洛杉磯 和台灣兩地匹克球華人 開始聯手推動兩地匹克球運動交流，同時備戰2032年夏季奧運 會，培養匹克球優秀華人選手。

台北市匹克球協會常務理事暨宜蘭匹克球委員會主委周曉琴近期專程來洛，與本地的台灣大專聯盟首屆匹克球聯誼大賽總幹事陳煒翔共商兩地運動交流計畫，與南加各地匹克俱樂部建立聯繫。

周曉琴表示，源自美國的匹克球兩年前由美國華僑探親訪友時帶到台灣，沒想到短時間內快速發展，本來認為最適合中老年人的這項球類運動，現在迅速擴展到青年、少年和兒童。

周曉琴說，兩年前她到洛杉磯一位友人家做客，飯後問她要不要打匹克球？當時對於她還是一個新名詞，沒想到一學就會，而且非常上癮。回到台灣後，她從宜蘭開始推動匹克球運動，她的匹克球群組球友，現在已超過1400人，橫跨全台灣。

周曉琴說，台北、台中、台南都舉辦各種匹克球比賽。不僅如此，中華民國匹克球協會最近還舉辦了訓練班，80多人經過三天正規的訓練和考試，獲得匹克球教練資格。

陳煒祥表示，他從2022年3月開始打匹克球，現在全家四代都愛打匹克球。他不久前還前往台灣參加台中匹克球比賽。據他瞭解，匹克球將在2028年奧運會上成為示範運動， 2032年正式列入奧林匹克比賽項目，全美至今已有132所大學提供匹克球獎學金。