「彈弓射手」保釋 心臟病發過世

過去近十年中，當地社區不斷出現汽車和房子被「彈弓射手」無端襲擊。（ABC 7）

南加 阿蘇薩市（ Azusa）一名一周前剛從拘留中心保釋回家等待庭審的「彈弓射手」，29日疑因心臟病 發過世，當地居民稱「總算鬆一口氣」；因為過去近十年中，當地社區不斷出現汽車和房子被「彈弓射手」無端襲擊，還有人差點被飛來的彈珠擊中。年過八旬的男子，被認為是可疑的「彈弓射手」。

據ABC 7報導，81歲的Prince King，是阿蘇薩數十年的長期居民。他23日被控危害他人安全而被捕，起訴書稱，過去長達九至十年中，King涉嫌使用彈弓（slingshot）襲擊社區居民和鄰居，造成財產損失和他人安全威脅。警方稱，受害者至少數十人，而案發地點，基本上都在該市的North Enid大道900號社區，也正是King的住家附近。警方表示，受害人稱，他們的住宅窗戶、汽車擋風玻璃，經常被不明飛來物打破。還有人報告，差點被不知從哪突然飛來的彈珠射中。

阿蘇薩警方經過多方詢問和調查，上周逮捕Prince King，調查人員從他的住所找到滾珠軸承和彈弓。King隨後被控多項破壞公物和危害他人安全重罪，但在28日前往西科汶那（West Covina）法庭過堂時，King對指控表示不認罪。他原定6月17日返回法庭。但在29日， King被發現在家中死亡，法醫目前裁定死因是心臟病突發。