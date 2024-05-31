霍克曼選洛縣檢長 華人社區力挺

洛杉磯縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman）30日深入華人社區，呼籲廣大華人和亞裔選民和他一起并肩作戰。（記者楊青/攝影）

在多達12人的初選競爭中脫穎而出的洛杉磯 縣檢察長候選人霍克曼（Nathan Hochman），30日拜會華人 社區，為11月決選衝刺。

不少華人企業家為霍克曼慷慨解囊，他們表示，希望霍克曼在11月決選中勝利。霍克曼感謝大家的支持，他特別提到洛縣 前檢察長庫利（Steve Cooley） 現場背書。洛縣法官Craig J. Mitchell、前法官David S. Milton在今年的初選中曾是霍克曼的對手，但兩人敗選後，雙雙轉為支持霍克曼。

霍克曼認為，洛縣亞裔社區近年直線上升的財產犯罪和針對亞裔的仇恨犯罪，與現任檢察長賈斯康的司法改革有關。比如疫情期間，有人在鑽石吧社區活動中公開謾罵華人，但賈斯康卻讓其逍遙法外，這種做法給社區錯誤信息，變向助長仇恨犯罪。

霍克曼表示，洛縣的優良治安不用追溯到幾十年前，就在庫利和雷西在任檢察長時期，洛杉磯縣就是能夠安居樂業的地方。但這一切，在賈斯康任內被顛覆。艾爾蒙地市兩位警員在執法過程中，被賈斯康新政下提前釋放出獄的累犯槍殺，就是血淋淋的案例。

華洋民選官員和企業及社區代表，紛紛表達支持霍克曼的理由。羅省中華總商會主席暨洛杉磯縣警局後備役警官莊佩源、洛縣地檢署副檢察官Lustig的華裔太太Sharon Ngan作為霍克曼華裔社區召集人，數月來馬不停蹄為霍克曼助選。