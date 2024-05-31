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亞裔女拒絕搭訕遭辱罵暴打 白人男子被控仇恨重罪

洛杉磯訊
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels網頁）
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels網頁）

加州一名白人男子日前被控仇恨重罪，面臨最高10年刑期。案發時，嫌犯在路上搭訕亞裔女子，遭拒絕後，他大喊大叫並跟蹤被害人，甚至殘忍攻擊對方頭部，導致女子嚴重受傷；期間，白人男子不斷使用種族歧視等髒話辱罵、叫囂「你這個亞洲人，你不屬於這裡」。

根據加州中區檢察官辦公室的消息，聯邦大陪審團29日指控南加一名男子犯有仇恨罪。37歲的白人男子Jesse Allen Lindsey是內陸芳塔那（Fontana）居民，他在洛杉磯縣庫爾富市（Culver City）暴力襲擊亞裔女頭部，同時對她大喊種族歧視言論。

起訴書稱，案發在2021年6月14日淩晨1時左右，受害女走在步行上班的路上，嫌犯Lindsey借機靠近，向女子提出要打火機、香菸，受害人回答說不抽菸。據稱，白人男子隨後就開始一路跟蹤，對受害者大喊大叫，他稱受害者為「韓國人」，言語夾雜許多不堪入耳的髒話，並發表種族歧視言論，包括「你這個（髒話*）亞洲人，轉過身來」、「你這個（髒話*）亞洲人，你不屬於這裡」、「你難道不能向一個白人男孩打招呼嗎？」等。

案發現場監控顯示，嫌犯Lindsey一直叫囂不停，隨後他開始猛擊亞裔女頭部，導致她重摔在地。當受害人臉朝下躺在路上時，嫌犯沒有停止辱罵，「你聽到我說的話了嗎，我說早上好，賤人」。案發後，急救人員到達現場將受害者送往醫院救治。據悉，女子臉部縫了大約11針，襲擊導致她頭部、耳朵都遭受創傷，一個月無法工作，並在接下來的一年持續疼痛。

起訴書指出，嫌犯Lindsey之後從新聞報導中得知，執法部門已將此案作為仇恨犯罪調查，他擔心受到嚴厲懲罰，因此逃離加州。嫌疑人Lindsey後因一項其他的犯罪行為被捕，並關押在州立監獄，目前已被轉移到芳塔那監獄，他被指控仇恨犯罪，這是一項重罪，最高刑期為10年。

負責此案的聯邦調查局洛杉磯辦事處Krysti Hawkins表示，本案中的受害者因為她的族裔外表，遭到辱罵和暴力攻擊，當局致力保護每一個公民的權利，追究針對無辜民眾的種族仇恨行為。庫爾富市警察局長Jason Sims指出，絕不會容忍這種令人髮指的犯罪行為，將為本案無辜受害者伸張正義。

據悉，嫌犯Lindsey目前處於關押狀態，預計將在未來幾周內出現在聯邦法院。

種族歧視 加州 亞裔

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