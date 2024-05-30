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競選國會眾議員 秦振國籌款獲支持

記者楊青／安納罕報導
38區國會共和黨眾議員候選人秦振國（中）團隊23日在橙縣舉辦大型籌款會，獲得華洋各界廣泛支持。（秦振國競選辦公室提供）
38區國會共和黨眾議員候選人秦振國（中）團隊23日在橙縣舉辦大型籌款會，獲得華洋各界廣泛支持。（秦振國競選辦公室提供）

38區國會共和黨眾議員候選人秦振國團隊日前在橙縣舉辦大型籌款會，獲得各界廣泛支持。

這也是秦振國在今年3月贏得初選、獲得11月大選資格後首次籌款。他表示，今年的初選雖然有另外兩名共和黨同黨對手分票，但獲得的支持率和民主黨對手距離更加拉近，他相信初選至今以及未來五個月的繼續整合，38區共和黨候選人會在今年11月決選中會交出漂亮的成績單。

前總統白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽博士特別從佛州飛來南加州參加秦振國籌款晚會。當天為秦振國站台的還包括鑽石吧副市長鄧嘉猷、蒙特利公園市前市長譚趙美生、前阿罕布拉學區教育委員黃趙企晨、台灣日報董事長黃及時、孔孟中文學校董事長關慧珍、社區治安人人有責團組負責人Ngee Kon、橙縣華人商會會長Ann Hu、美國華人商會會長Jack陳、洛杉磯台美商會會長Joyce Tsai，以及洛杉磯縣警察聯盟（Association of Los Angeles Deputy Sheriffs）為秦振國背書。

跨洛縣和橙縣的第38選區總包括15個城市，共和黨選民佔23%，民主黨超過60%。秦振國表示，贏得今年初選後至今，競選團隊沒有一天懈怠，每天都深入社區和選民直接接觸。他表示，38區擁有高比例的西裔居民，經濟不發達人口主要集中在選區南部。他認為，實實在在為老百姓做事情，幫助有需要的人群，是最好的競選方式。連月來，他通過旗下的慈善基金會，聯合地方企業和教會的力量，先後舉辦多場慈善活動，送出大批的捐贈物資，幫助成百上千的清寒家庭度過高通脹高物價的艱難現時。

秦振國表示，越深入社區打選戰，越感受民眾生活中日高一日的痛苦指數。公共治安、經濟和教育，是選民面臨最大挑戰和抱怨最多的三個方面。很多選民表示，他們現在對越來越壞的公共治安忍無可忍，卻對警察辦案低效率感到非常無奈。破紀錄的通脹率和持續居高不下的物價，連不少中產選民也開始感到壓力，油價、水費、電費、保險費等等大幅度漲價，令人難以應付，中產如此，不知道升斗百姓怎麼活，小商家同樣舉步維艱，怨聲載道。

秦振國表示，秦振國表示，38選區的選民在今年的初選中給與共和黨42%支持，這個比例遠超過當地共和黨選民的比例，說明相當部分的中間選民甚至部分民主黨選民也轉向支持共和黨。他呼籲選民11月踴躍投票，為自己的利益而戰。

38區國會共和黨眾議員候選人秦振國呼籲選民11月踴躍投票，為自己的利益而戰。（秦...
38區國會共和黨眾議員候選人秦振國呼籲選民11月踴躍投票，為自己的利益而戰。（秦振國競選辦公室提供）

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