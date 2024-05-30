南加內陸沙漠泉 拓荒者救命水

莫哈維沙漠中發現泉水的地方。（National Park Services)

南加內陸廣袤乾旱莫哈維沙漠（Mojave Desert）中，存在少數淡水泉，曾是早期拓荒者在沙漠中艱難前進、維持生命的救命水源。一些泉水由於水量微小，旅行者只能通過一小叢綠色植物，將它們與周圍的沙漠環境區分開來。

在莫哈維沙漠中常會見到一些泉水，但能成為主要水源且流量穩定的泉水卻很少見。這些泉水通常相隔10至30哩，尋找起來並不容易。早期探險者常常帶著馬匹和其它牲畜，泉水也是牠們的飲水源。可以想像一下在西部電影中的場景，牛仔在沙漠中絕望尋找水源，步履蹣跚穿過酷熱沙漠荒野，手持空水壺，經過的附近就是一堆被曬得發白的動物白骨。這些場景對於早期探險者來說，是真實存在的。在沙漠中因找不到泉水而瀕臨死亡的驚險故事經常發生。

早在1850年代至1870年代，一批摩門教拓荒者記錄下莫哈維沙漠中水源稀缺的歷史。他們提到，由於牲畜因缺水和食物變得異常衰弱無法前進，不得不被宰殺。後來由於大批人群經過這片沙漠，人們意識到，人和動物的數量太多，就會耗盡小型泉水，於是這些隊伍開始分組行進，並且將馬車距離拉開，從而讓泉水有足夠時間恢復補足，以便能供應下一撥人群飲用。

據史料記載，當初穿越莫哈維沙漠以及貿易路線是老西班牙小徑（Old Spanish Trail）以及莫哈維路（Mojave Rd.），老西班牙小徑從新墨西哥州 的Santa Fe一直延伸到洛杉磯 。到了1860年代，老西班牙小徑在加州沙漠地區的一段被稱為摩門路（Mormon Rd.）或鹽湖路（Salt Lake Rd.），將鹽湖城和洛杉磯連結起來。

而最早開發老西班牙小徑以及莫哈維路的是美洲原住民 ，路線沿著泉水源位置連接而成，也成為後來從內陸沙漠到太平洋沿岸的貿易路線。當西班牙探險者在1770年代進入莫哈維沙漠地區時，原住民擔任了嚮導，將西班牙人從一處泉水引到另一處泉水。據記載，一些著名的泉水和水源名稱是：Piute Springs、Government Holes、Soda Springs，以及Mojave River等。