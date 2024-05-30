我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

專家：天天認真刷牙 有助預防、減緩失智症惡化

記者趙健／巴沙迪那市報導
每天按步驟完成刷牙的動作，不僅可以訓練短期記憶，還有益於增強工作記憶和長期記憶。（圖片取自Unsplash）
每天按步驟完成刷牙的動作，不僅可以訓練短期記憶，還有益於增強工作記憶和長期記憶。（圖片取自Unsplash）

刷牙是人們的日常生活活動（Activities of Daily Living, ADLs）之一，每天認真做好這項活動，不僅有助維持口腔健康，還能預防和減緩失智症（dementia）的惡化。

巴沙迪那療養院康復師張馨文（Grace Chang）表示，對失智症患者來說，每天按步驟完成刷牙動作，不僅可以訓練短期記憶，還有益於增強工作記憶和長期記憶。她建議家人每天抽空陪同患者刷牙，在需要時給出一些語言或觸覺上的提示，強化患者記憶。「這樣的反覆訓練有助提升患者的自我照顧能力，訓練腦袋維持基本功能，並減緩智力退化的過程」。

2022年的一項基於美國國家健康調查人口樣本數據的研究發現，口腔內剩餘的牙齒數量與認知狀態相關聯；牙齒越少，認知能力下降的風險越大。另一項針對5468名加州長者的研究結果也顯示，經常刷牙，且牙齒和牙齦健康的人患失智症的風險較低，而那些刷牙頻率少於每天一次的人與每天都刷牙的人相比，患有失智症的風險增加65%。

不過張馨文強調，失智症是一種漸進性疾病，目前尚無已知的治癒方法，因此防止進一步惡化至關重要。而刷牙作為一種日常活動，雖然不能直接治愈失智症，但它在患者的康復過程中，提供感官刺激和認知鍛鍊。刷牙的過程需要手眼協調、記憶和執行能力，可以激活大腦的不同區域，有助維持大腦功能和延緩認知能力的衰退。

同時，刷牙也有助於患者形成規律的生活習慣，為失智症患者的生活增加穩定性，減少混亂和焦慮，這在失智症患者的復原和照護過程中扮演積極的角色。

此外，張馨文指出，對於失智症患者來說，家人的陪伴很重要，一些日常互動可以很好幫助長者預防和減緩失智症。例如，家人在陪伴長者看電視時，可以不定期詢問劇情發展，調動長者思維讓他們腦力，或是帶長者玩遊戲、製作手工藝、參加社交活動等。

加州 療養院

上一則

貨比三家善用7招 可降房屋險保費

下一則

中國留學生協會 主席團競選啟動

延伸閱讀

新冠變種FLiRT來襲 專家預測夏季新一波疫情

新冠變種FLiRT來襲 專家預測夏季新一波疫情
預防失智症 「麥得飲食」怎麼吃？ 10種食物幫助健腦

預防失智症 「麥得飲食」怎麼吃？ 10種食物幫助健腦
失智症照顧者健康關懷日 6/22放鬆交流

失智症照顧者健康關懷日 6/22放鬆交流
阿茲海默症關愛服務 攜近百名長者慶亞裔月

阿茲海默症關愛服務 攜近百名長者慶亞裔月
掌握失智黃金治療期 可延緩病程

掌握失智黃金治療期 可延緩病程
老婦記憶力衰退以為失智症 竟是老人憂鬱症惹禍　

老婦記憶力衰退以為失智症 竟是老人憂鬱症惹禍　

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28
直擊洛市最大爛尾樓，驚現神秘華人買家？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

2024-05-23 21:38
華女銀行帳戶的錢都處於待轉出（Pending）狀態。（受訪者提供）

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

2024-05-23 02:20
駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

2024-05-27 21:06
全球最佳牛排店，有三家在洛杉磯。（圖片取自Pexel）

世界上最好吃的牛排 在洛杉磯、紐約這裡

2024-05-26 14:58

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣