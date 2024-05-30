專家：天天認真刷牙 有助預防、減緩失智症惡化

每天按步驟完成刷牙的動作，不僅可以訓練短期記憶，還有益於增強工作記憶和長期記憶。（圖片取自Unsplash）

刷牙是人們的日常生活活動（Activities of Daily Living, ADLs）之一，每天認真做好這項活動，不僅有助維持口腔健康，還能預防和減緩失智症（dementia）的惡化。

巴沙迪那療養院 康復師張馨文（Grace Chang）表示，對失智症患者來說，每天按步驟完成刷牙動作，不僅可以訓練短期記憶，還有益於增強工作記憶和長期記憶。她建議家人每天抽空陪同患者刷牙，在需要時給出一些語言或觸覺上的提示，強化患者記憶。「這樣的反覆訓練有助提升患者的自我照顧能力，訓練腦袋維持基本功能，並減緩智力退化的過程」。

2022年的一項基於美國國家健康調查人口樣本數據的研究發現，口腔內剩餘的牙齒數量與認知狀態相關聯；牙齒越少，認知能力下降的風險越大。另一項針對5468名加州 長者的研究結果也顯示，經常刷牙，且牙齒和牙齦健康的人患失智症的風險較低，而那些刷牙頻率少於每天一次的人與每天都刷牙的人相比，患有失智症的風險增加65%。

不過張馨文強調，失智症是一種漸進性疾病，目前尚無已知的治癒方法，因此防止進一步惡化至關重要。而刷牙作為一種日常活動，雖然不能直接治愈失智症，但它在患者的康復過程中，提供感官刺激和認知鍛鍊。刷牙的過程需要手眼協調、記憶和執行能力，可以激活大腦的不同區域，有助維持大腦功能和延緩認知能力的衰退。

同時，刷牙也有助於患者形成規律的生活習慣，為失智症患者的生活增加穩定性，減少混亂和焦慮，這在失智症患者的復原和照護過程中扮演積極的角色。

此外，張馨文指出，對於失智症患者來說，家人的陪伴很重要，一些日常互動可以很好幫助長者預防和減緩失智症。例如，家人在陪伴長者看電視時，可以不定期詢問劇情發展，調動長者思維讓他們腦力，或是帶長者玩遊戲、製作手工藝、參加社交活動等。