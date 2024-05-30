「龍躍台南400年」攝影展 6月1日、2日登場

美國六桂宗親會會長洪家棟28日舉辦記者會，宣布將於6月1日和2日舉辦主題是「龍躍台南400年」攝影展。圖為美國六桂宗親會會長洪家棟（右三）和活動總召冉瑞宜（左三）等人合影。（記者張宏／攝影）

美國六桂宗親會會長洪家棟宣布，將於6月1日和2日舉辦主題是「龍躍台南400年」攝影展。攝影展將展出50張沖洗照片，記錄台南龍年燈會和當地古蹟 ，以此紀念其建城400年同時展現台南之美。

這些照片是洪家棟歷時兩、三個月在台南當地拍攝。他表示自己是台北人，之前對台南歷史也不甚了解。經過這次拍攝，他加深了對台南的了解。

攝影展將展出50張沖洗照片，並另有電視銀幕播放250張照片和影片。（主辦方提供）

拍攝契機是因2024年是台南建城400年紀念，1624年荷蘭人豋陸台南安平。又恰逢龍年，台灣燈會主燈也剛好輪到台南主辦。照片不僅記錄燈會，還包括當地古蹟，如赤崁樓、孔子廟、武廟、鹿耳門媽祖廟、台灣文學館、司法博物館 、安平古堡、十二軍伕塚、德商東興洋行和奇美博物館等。

他說，荷蘭人從澎湖徹退到台南安平後，荷蘭跟台灣東南亞 國際貿易的體系包括各種族群的匯聚。400年後來觀看台南大員如何走入世界貿易，經過荷蘭、明鄭、清、日治時期到今天變化，讓大家有一個重新考察檢討台灣歷史的機會，增強台灣在世界的獨特定位和重要扮演角色。攝影展將展出50張沖洗照片，並另有電視銀幕播放250張照片和影片。現場有贈送4X6照片，讓海外鄉親們和主流人士多一個享受台灣美景的機會。

這次攝影展時間是6月1日和2日( 周六/日 ) 10:30-5:00，地點是僑教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）。