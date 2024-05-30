9州乳牛爆禽流感 專家談傳播途徑、食安問題

戴維斯加大獸醫學院副教授、高致病性禽流感專家Maurice Pitesky博士在會上講解。（會議截圖）

今年3月開始，美國陸續有九個州報告發現了農場奶牛感染高致病性H5N1型禽流感 病毒。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）於5月24日舉辦線上座談會，邀請了戴維斯加大（UC Davis）獸醫學院副教授、高致病性禽流感專家Maurice Pitesky博士，以及舊金山 加大（UC San Francisco）醫學教授、免疫功能受損宿主傳染病項目主任陳子平（Peter Chin-Hong）博士講解其傳播途徑、範圍、易感人群、食品安全等方面的問題。

舊金山加大醫學教授、免疫功能受損宿主傳染病項目主任陳子平在會上講解。（會議截圖）

Pitesky博士表示，禽流感的源頭是野生水禽，尤其是那些在全球遷徙的候鳥。當牠們飛到農業區時，通過糞便和呼吸道分泌物將病毒傳染給農場的家禽。此次禽流感病毒在美國的傳播主要是通過密西西比河飛行航道（Mississippi Flyway），且已被證實感染了哺乳動物，包括奶牛和野貓。控制禽流感的傳播通常採取滅群、隔離的方法；但奶牛感染後似乎會完全康復，尚無法下定論牠們恢復健康後是否會繼續排出病毒，也不會對牛進行撲殺。

目前全球有六大洲都發現了高致病性禽流感病毒，這在地理範圍上是前所未有的。在這種情況下，他認為此前的常規控制方法都不再有效，應更多關注、監測野生動物，根據水禽棲息地和水禽數量的多少來評估和識別哪些農場有高風險。家禽目前是全球消費量最大的動物蛋白質。如果無法有效應對禽流感，他擔心這將成為全球食品安全方面的一個真正挑戰。

陳子平表示，此次德州 和密西根州報告的禽流感病毒牛傳人的病例，主要症狀為紅眼，病情很快好轉。科羅拉多州也報告了一例，該患者只表現出疲勞。以目前案例來看，病情似乎不太嚴重，但考慮到可能很多病例因為症狀輕或者未能被辨識出來，以及這種病原體曾導致流感大流行的歷史，仍不容忽視。受影響最嚴重的人群，會是那些與禽類或禽類產品接觸頻繁的人，例如家禽養殖業者、家禽加工廠工人和相關產業的員工。