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南加「銀魚搶灘」 萬魚產卵壯觀 美如天然銀毯

記者張庭瑜／洛杉磯報導
數以百計的小銀魚成群結隊地搶灘上岸，這一幕吸引了眾多遊客和自然愛好者前來觀賞。（記者張庭瑜／攝影）
數以百計的小銀魚成群結隊地搶灘上岸，這一幕吸引了眾多遊客和自然愛好者前來觀賞。（記者張庭瑜／攝影）

每年春夏之際，適逢滿月和新月大潮時分，南加州海岸會有成千上萬條銀灰色小魚躍出海面，在沙灘上蹦跳產卵，上演小銀魚搶灘（Grunion Run）的自然景觀，獨特的產卵方式也吸引了無數遊客。

影音：記者張庭瑜

加州小銀魚（California Grunion）主要分布在美國南加州和墨西哥Baja州（Baja California）北部近海，過著非遷移性生活。每年3月至8月，小銀魚會在新月與滿月前後四天的深夜，集體離開水面來到濕潤的沙灘上交配產卵。雌魚鑽入濕沙中，在約4吋深的沙洞裡產下1600至3600顆卵，雄魚在附近翻動授精。受精卵約9至10天後在沙洞中孵化為小銀魚，隨潮水返回大海。

每年觀賞銀魚搶灘的民眾絡繹不絕。蒙特利公園市（Monterey Park）居民陳小姐和朋友日前晚上11時驅車前往橙縣（Orange County）的Doheny State Beach。抵達沙灘時已有許多人聚集，民眾舉著手電筒，小心翼翼地走向海邊。隨著浪花一波湧上，閃閃發光的小銀魚在沙灘上躍動，時而鑽入沙中，時而被捲入浪花，宛如天然的銀色地毯。現場更有許多孩子歡呼雀躍。陳小姐表示，她喜歡探索大自然，曾經追過「藍眼淚」等奇觀，這次來看銀魚搶灘。

小銀魚體型嬌小，全身呈近乎透明狀，在手電筒的照射下閃閃發光。（記者張庭瑜／攝影）
小銀魚體型嬌小，全身呈近乎透明狀，在手電筒的照射下閃閃發光。（記者張庭瑜／攝影）

而小銀魚選擇在漲潮時上岸產卵，這樣卵可以埋在沙灘上，避免被海水沖走，直到下一次漲潮。在岸上產卵可以減少卵和初孵魚苗被其牠海洋生物捕食的風險。夜晚上岸產卵還能避開白天的高溫，因為沙灘上的溫度對於卵的孵化非常重要。

此外，小銀魚通常在滿月或新月後的2至4天內上岸產卵，因此時潮汐較高，有利於產卵。經過多年的進化，小銀魚也形成在特定時期上岸產卵的習性。而這場南加州獨有的自然奇觀，每年吸引無數遊客前來觀賞。親身體驗大自然的神奇魅力。

許多民眾打著手電筒觀看小銀魚，小心翼翼地在沙灘上走路，以免驚擾到這些正忙於產卵的...
許多民眾打著手電筒觀看小銀魚，小心翼翼地在沙灘上走路，以免驚擾到這些正忙於產卵的小魚，現場氣氛既充滿了興奮又洋溢著對自然的敬畏。（記者張庭瑜／攝影）

南加州多個海灘都曾上演過銀魚搶灘的景象，包括Santa Monica State Beach、Long Beach City Beach等。加州法律僅允許民眾在特定時期徒手捕捉適量銀魚帶回，16歲以上的公民需持有加州釣魚執照；禁止挖洞設陷，而4月至6月為禁漁期。有興趣民眾可上加州漁獵廳（The Department of Fish and Wildlife）查詢開放抓魚時間：https://wildlife.ca.gov/fishing/ocean/grunion

加州 南加 蒙特利公園市

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