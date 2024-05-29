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新冠變種FLiRT來襲 專家預測夏季新一波疫情

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
德州農工大學（Texas A&M University）全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家Benjamin Neuman介紹新冠變種FLiRT。（會議截圖）
德州農工大學（Texas A&M University）全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家Benjamin Neuman介紹新冠變種FLiRT。（會議截圖）

夏日流行病多發，以新冠為例，過去四個夏天加州都經歷了感染增長。5月24日少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）舉辦線上座談會，邀請醫學專家探討新冠變種FLiRT可能會在公共健康領域造成的挑戰和應對策略。

德州農工大學（Texas A&M University）全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家Benjamin Neuman指出，新冠變種FLiRT含有兩個特定的基因突變，雖然不比之前的毒株更易附著於人體細胞，但這些突變提高了它們的生長速度和競爭優勢，其更強的免疫逃逸能力可能會感染近期接種過疫苗的人。儘管如此，他提醒，接種最新研發的疫苗仍是預防嚴重後遺症和死亡的關鍵。

食品暨藥物管理局（FDA）將於近期召開會議，決定秋季疫苗的新配方，以便更好地掌握此新情況並選擇最合適的變異株製作疫苗。

舊金山加大（UC San Francisco）醫學教授、免疫功能受損宿主傳染病項目主任陳子平（Peter Chin-Hong）表示，由于目前疫苗接種率較低，再加上天氣越來越熱、人們更傾向於在室內活動，所以夏季極可能會有新一波流行，且比去年更早。加州的廢水監測結果顯示，病毒含量已經上升了82%。而去年，病毒含量的上升是從6月底開始的。雖然目前新冠住院率仍處於較低水平，但是他擔心夏季的這波流行仍將給醫療系統帶來一定壓力。

兩位專家都表示他們會隨身攜帶口罩，以防不時之需。陳子平坦言，健康和科學已經擺脫不開政治，這使得公共健康面臨的挑戰更加複雜。他強調了與人們對話、理解他們的立場以及提供靈活解決方案的重要性。

疫苗 加州 德州

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