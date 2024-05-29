洛城新語／經濟數據亮眼 生活質量下降

從許多宏觀指標看，現在的美國經濟，是過去半世紀以來最亮麗時刻。然而聯準會年度財務福祉調查報告顯示，認為「過得還好」的受訪者比例，最近三年一直下降。經濟高企帶來的「福祉」，似乎沒能流入尋常百姓家。

失業率連續27個月維持在4%以下；3月消費者支出同比一年前增加5.8%，比疫情前高約30%；作為經濟晴雨表的證券 市場，三大股指（史坦普500、那斯達克及道瓊工業平均指數）也是屢創新高。

與經濟宏觀指標形成鮮明對比的，是民眾感覺生活質量每況愈下。聯準會最新年度財務福祉調查報告顯示，認為財務狀況「過得還好」的受訪者比例；從2021年的78%，下跌至2023年的72%。2024年世界幸福報告亦顯示，美國的排名，最近三年連續下降，已跌出前20，為2012年以來最低。

通常經濟學觀點認為，大眾會從更快的經濟發展中受益。哈佛大學 經濟學家Robert J. Barro就曾說過，經濟增長有助於弱者，是「不言自明」的；因為伴隨經濟紅利一同到來的，往往是更高的工資與更低的失業。

哈佛大學作為頂尖學府，其經濟學家觀點的正確性，毋庸置疑。然而權威機構調查，卻顯示截然不同結果；說明宏觀經濟指標，並不能完全揭示生活品質，甚至還有脫離現實的情況。

社會總財富在上升，但分配到個人手中差異過大；就是造成如今宏觀經濟指標走升，大眾卻感覺生活品質下降的原因之一。換言之，部分宏觀經濟指標，例如前文提到的證券市場屢創新高等，無法精準反應個體的分配差異。

當前通膨情形不容樂觀，對許多民眾來說，手中大多數的現金流，需要投入日常的衣食住行中。而部分家資頗豐的富人，他們仍有餘力將錢投入基金、股票及虛擬貨幣。此消彼長，平民手上現金購買力，受通膨影響愈發下降；而有錢人的資產，乘著股市連年創新高的東風，不斷增值。

除此之外，宏觀經濟指標還無法直接衡量許多東西。例如北加聖馬刁縣，其國民生產總值（GDP）在2022年達到1780億元，在加州 58縣中排名第六。該縣GDP在2018到2022年間，計算通膨後成長13%，跑贏加州的8%。然而經濟表現亮眼、富裕的聖馬刁縣，2024年初宣布進入「孤獨」的公共健康危機狀態。

作為矽谷的重要組成部分，聖馬刁縣以收入差距聞名；被高薪科技公司從業者「寵壞」的房價，讓許多年輕人想在此買房定居不容易。而此前NBC曾報導，許多年輕人搬離後留下獨居年長者，是當地「孤獨」現象的主要成因之一。換言之，少數的高收入科技公司從業者，一方面讓當地經濟蒸蒸日上；另一方面，也讓大多數其他居民生活質量下降；這也就形成前文提及的，宏觀經濟指標亮眼，但大眾反應生活不如從前的現象。

綜上，政府政策不應為「宏觀經濟指標」是從。例如拜登對華關稅，雖然可能會讓失業率、製造業採購經理人指數等宏觀指標有良好表現，但也應考量這些經濟紅利，是否能流入尋常百姓家。