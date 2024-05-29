我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

消亡年？加州1元店迅速萎縮中

編譯陳盈霖／綜合報導
一元商店正迅速消失。(CBS新聞臉書)
一元商店正迅速消失。(CBS新聞臉書)

KTLA 5電視台報導，多年來，一元商店在加州各社區可說是不可或缺的存在，它們提供廉價居家用品、麵包和農產品，甚至玩具、禮品等，然而許多人發現，如今一元商店逐漸式微，甚至2024年可能是它們的「消亡年」。

今年4月，總部位於加州的99 Cents Only宣布關閉經營數十年，所有371家門市。該零售商將其歸咎經濟因素，包括通膨、消費者需求變化等，都給他們帶來「重大而持久的挑戰」。加州人大多知道，一元商店每件商品真正售價為99分甚至更低，但隨著時間推移，如今該店部分商品價格已高出99分，甚至超過五元。

由Family Dollar擁有的Dollar Tree零售店，近期也表示將關閉近1000家門店，這是在過去幾十年中首次漲價後做出的決定。

其他類似商店如Dollar General則表示，即使道路坎坷，他們仍持續增長，近期開設第2萬家門市，計畫今年持續擴張；該零售商執行長表示，「好的時期我們做得很好，糟糕的環境下我們也做得很棒。」

事實上，許多一元商店遭遇到的問題很久前就出現，一些提供折扣價的大型零售商也早感受衝擊，JC Penney、Sears等耳熟能詳的零售店如今也正迅速消失；更多區域性商店，如遍布新英格蘭（New England）地區的Building 19，以諷刺漫畫吹噓「好東西便宜」，幾年前就破產。太陽報近期將這一切稱為「零售末日」（retail apocalypse）。

然民眾也不用太擔心，一元商店沒了，目標（Target）和沃爾瑪（Walmart）等零售商搶著接收市場，正減價吸引顧客。目標商店近期宣布對1500種「經常購買的商品」降價，包括肉類、牛奶、麵包、新鮮水果、寵物食品和蘇打水，還有不易腐爛的紙巾、尿布等。其他如Five Below則將一元的限制提高了些，大多數商品價格在一元至五元間。目前該店在全美43個州擁有超過1500家門市。

至於一元商店未來是否回歸，KTLA消費記者David Lazarus表示「也許」，他說：「昂貴的租金和勞力成本只會增加挑戰，隨著通膨和價格開始下降，這種情況可能改變。」

零售商 加州 新英格蘭

上一則

可回收塑膠袋不環保 商店禁用

下一則

AI換臉 華女變色情片女主 嫌犯竟是求愛不成男同學

延伸閱讀

加州華女AI換臉成色情片女主 竟是男生因愛成恨

加州華女AI換臉成色情片女主 竟是男生因愛成恨
南加「銀魚搶灘」 滿月大潮登岸產卵

南加「銀魚搶灘」 滿月大潮登岸產卵
背後最大金主 彭博支持李卡多近十年

背後最大金主 彭博支持李卡多近十年
4月房價創史上新高 估夏季還會漲

4月房價創史上新高 估夏季還會漲
Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理

Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理
聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁

聯邦補助6370萬 加設車輛充電樁

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費