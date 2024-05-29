消亡年？加州1元店迅速萎縮中

一元商店正迅速消失。(CBS新聞臉書)

KTLA 5電視台報導，多年來，一元商店在加州 各社區可說是不可或缺的存在，它們提供廉價居家用品、麵包和農產品，甚至玩具、禮品等，然而許多人發現，如今一元商店逐漸式微，甚至2024年可能是它們的「消亡年」。

今年4月，總部位於加州的99 Cents Only宣布關閉經營數十年，所有371家門市。該零售商 將其歸咎經濟因素，包括通膨、消費者需求變化等，都給他們帶來「重大而持久的挑戰」。加州人大多知道，一元商店每件商品真正售價為99分甚至更低，但隨著時間推移，如今該店部分商品價格已高出99分，甚至超過五元。

由Family Dollar擁有的Dollar Tree零售店，近期也表示將關閉近1000家門店，這是在過去幾十年中首次漲價後做出的決定。

其他類似商店如Dollar General則表示，即使道路坎坷，他們仍持續增長，近期開設第2萬家門市，計畫今年持續擴張；該零售商執行長表示，「好的時期我們做得很好，糟糕的環境下我們也做得很棒。」

事實上，許多一元商店遭遇到的問題很久前就出現，一些提供折扣價的大型零售商也早感受衝擊，JC Penney、Sears等耳熟能詳的零售店如今也正迅速消失；更多區域性商店，如遍布新英格蘭 （New England）地區的Building 19，以諷刺漫畫吹噓「好東西便宜」，幾年前就破產。太陽報近期將這一切稱為「零售末日」（retail apocalypse）。

然民眾也不用太擔心，一元商店沒了，目標（Target）和沃爾瑪（Walmart）等零售商搶著接收市場，正減價吸引顧客。目標商店近期宣布對1500種「經常購買的商品」降價，包括肉類、牛奶、麵包、新鮮水果、寵物食品和蘇打水，還有不易腐爛的紙巾、尿布等。其他如Five Below則將一元的限制提高了些，大多數商品價格在一元至五元間。目前該店在全美43個州擁有超過1500家門市。

至於一元商店未來是否回歸，KTLA消費記者David Lazarus表示「也許」，他說：「昂貴的租金和勞力成本只會增加挑戰，隨著通膨和價格開始下降，這種情況可能改變。」