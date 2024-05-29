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南加居家建材大展8月22登場

聖蓋博市訊
民眾現場排隊咨詢，商家耐心講解（本報檔案照）
民眾現場排隊咨詢，商家耐心講解（本報檔案照）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）2024年第六度攜手，打造南加州首屈一指、專屬於華人民眾的「居家建材大展」。展覽即將於8月22日（周四）、23日（周五）兩天上午10時起在聖蓋博市希爾頓酒店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉辦。

加州各類建材製造、代理、經銷商將受邀參展，兩天八場講座乾貨滿滿，城市官方代表、營建專業人士將到場提供最新、最專業知識。無論您是想了解建築材料、房屋翻新、智能安防、水電維修、節能科技的最新資訊，還是住宅補助、貸款利率、ADU加建等政策新規，亦或者您想要拓展市場、促成商業合作，蒞臨大展都會讓您不虛此行。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台

兩天活動八場講座，邀請到建築、裝修、居家設計裝潢、庭院設計裝潢等領域相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的資訊。主講內容涉及當下熱門話題：包括首購房政府15萬補助計劃、附屬住宅單位增建ADU相關規定、SB9法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

「居家建材大展」洛杉磯世界日報合作夥伴美國華人建築公會（前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP），是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在全美乃至兩岸三地亦成立多個分會。

 「居家建材大展」是南加州地區最具規模的華人居家、建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引衆多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，促成商業訂單與商業合作外，亦讓參展商家有機會結交所在領域的上下遊商業夥伴。

 目前展位對外招商中，位置有限先到先得，歡迎您報名參展，詳情可致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。現場觀展無需報名，免費停車、免費入場！

展覽地點: 聖蓋博市希爾頓酒店位於225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776

現場講座民眾受益匪淺（本報檔案照）
現場講座民眾受益匪淺（本報檔案照）
六年打磨專業呈現！洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）2024年第六次攜...
六年打磨專業呈現！洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）2024年第六次攜手，打造南加州首屈一指、專屬於華人民眾的「居家建材大展」（活動企劃中心製圖）
觀展人數歷年來節節攀升（本報檔案照）
觀展人數歷年來節節攀升（本報檔案照）

華人 南加 加州

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