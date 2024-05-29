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《SIGHT》上映 王明旭傳記片感人

記者沈瑋／聖蓋博市報導
電影《SIGHT》記者會，(左起)聖蓋博市市長丁言愉、美國家庭電影獎製片人裔錦聲、王明旭以及亞凱迪亞市議員王愛琳（記者沈瑋/攝影）
電影《SIGHT》記者會，(左起)聖蓋博市市長丁言愉、美國家庭電影獎製片人裔錦聲、王明旭以及亞凱迪亞市議員王愛琳（記者沈瑋/攝影）

根據國際知名眼科專家王明旭的自傳「從黑暗到光明」（From Darkness To Sight）改編的電影《SIGHT》（光明）於國殤日長周末在洛杉磯AMC電影院線上映。5月25日，王明旭在南加州會晤民眾。

王明旭強調，華人在美國若想真正提高社會地位，就是要透過兩個途徑表達自己的想法，一是參政議政，二是透過媒體。他坦言，《SIGHT》製作完成後，因為不是功夫片也不是古裝戲，沒有一家好萊塢公司願意發行。面對主流影藝界對華裔故事的刻板印象，他決心自己行動，從2023年5月開始的一年時間裡，跑了美國40個州，累計為超過五萬名華裔觀眾放映了此片。

王明旭當天也前往奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences），為本片舉行面向學院評委的內部放映。王明旭表示，希望藉此機會，向好萊塢發出強烈訊號：華裔為美國做出了重要貢獻，作為務實的問題解決者，已經做好準備利用自身優勢去塑造新的形象。

亞凱迪亞市議員王愛琳表示，前一日晚去影院觀看了這部經常聽人提起的勵志傳記片，深受觸動，希望社區裡有更多華人能知道、觀看這部電影。

聖蓋博市議員丁言愉表示，王明旭也和自己一樣來自中國江南，能有今天的成就絕不是偶然，而是透過堅持和不放棄達成的。他盛讚王明旭是「華人之光」。

美國家庭電影獎製片人裔錦聲博士，東北總商會會長路霞，南加州亞裔聯合總商會副秘書長陳宏，南加州華人總商會執行會長於宛珊、副會長趙建鈞、前秘書長陳運濤等均參與王明旭的見面會。

華人 加州 南加

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