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華人企業家捐2100萬給聖地牙哥加大

聖地牙哥訊
聖地牙哥華人企業家Aiiso Yufeng Li(Jeff)和DongDong Li夫婦向聖地牙哥加大捐款2100萬元。（UC San Diego）
聖地牙哥華人企業家Aiiso Yufeng Li(Jeff)和DongDong Li夫婦向聖地牙哥加大捐款2100萬元。（UC San Diego）

聖地牙哥加大 ( UC San Diego) 消息，當地華人企業家、慈善家 Aiiso Yufeng Li(Jeff)及妻子DongDong Li近日捐款2100萬元，以表彰該校在化學與納米工程聯繫方面的卓越努力。該校的化學與納米工程系將重新命名為「Aiiso Yufeng Li Family Department of Chemical and Nano Engineering」。

Jeff Li是全球生物科技公司CorDx的創始人兼首席戰略官，該公司在體外診斷發明和製造方面處於世界前列。對於聖地牙哥加大來說，李氏家族捐贈將支持旨在加強化學和納米工程這兩個基本互補學科之間聯繫的教育和研究計畫。該系的兩大研究重點領域，是人類健康的納米材料和可持續能源的納米材料。

聖地牙哥加大表示，為了反映該系長期以來在戰略上在化學和納米工程方面的現有優勢和聯繫，該系的名稱從「納米工程」更改為「化學與納米工程」。同時，該校在化學工程和納米工程領域的長期努力，激發了李氏家族捐贈 2100萬元，以支持Jacobs School of Engieering學院的化學與納米工程研究。

聖地牙哥加大校長 Pradeep K. Khosla 表示，該校很自豪能站在工程創新最前沿，「Aiiso Yufeng Li Family Department of Chemical and Nano Engineering」見證了該校推動邊界領域和促進進步的承諾。通過結合這兩個領域，有望發現能改善生活和改變產業的新成果。

化學與納米工程系教授兼系主任Liangfang Zhang表示，該系有大量的研究，本質上包含了加強化學工程和納米工程之間聯繫的內容。研究人員希望通過推動醫學進步或改進可再生能源技術，對現實世界產生積極影響，進而推動研究者以新方式聯繫納米工程和化學工程的努力。正是該系將化學工程和納米工程聯繫起來的變革性願景，吸引了這位華人企業家的關注。

Jeff Li表示，CorDx的成功很大程度上源於將納米工程及化學工程相結合的能力。他相信納米級工程和化學工程的融合代表了美國製造業的光明未來。看到聖地牙哥加大Jacobs School of Engieering在進行研究突破、培訓學生和創辦初創公司時，將化學和納米工程聯繫起來，讓他感到與這所大學聯繫更加緊密。

聖地牙哥 華人

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