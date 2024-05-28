生命鬥士 華男抗癌成功就職律師

張越與法官George Lomeli握手。（受訪者提供）

世界日報曾經報導過的不幸罹患白血病、在抗癌期間仍堅持學習法律的張越，已於去年12月完成博士學業，並在日前順利通過加州 律師資格考試、取得律師執照。

就職宣誓時，張越特地找一位與他有淵源的法官Hon. George Lomeli主持。多年前，他擔任記者時曾追訪過南加 的許多案件，其中給他留下最深印象的，是華裔醫師Lisa Tseng因濫開處方藥被起訴二級謀殺；從開庭陳詞起，整整兩周，他旁觀庭審上的唇槍舌劍，深受觸動和激勵，也萌生想成為律師的打算。而George Lomeli，正是這起案件的主審法官。

或許在當初萌生新的職業規劃大方向後，張越沒有想得這麼具體，乃至此次再次見到Lomeli法官時，他已是另一種身分。當他向對方講述抗癌、求學故事，Lomeli法官驚嘆「inspiring」（鼓舞人心）。

現在，張越已入職一家位於庫爾富市（Culver City）的律師事務所，主要處理人身傷害方面的案件，是辦公室裡唯一一張東亞面孔。只是由於律所離家太遠，每日通勤都要花三、四个小時。他談起這一點倒是雲淡風輕。其實，在整個採訪過程中，無論是談起抗癌期間一度患上嚴重白血病、幾乎死去，還是如今身體恢復到能跑10公里，言語間的舉重若輕，才是最了不起。

他坦言小時候孱弱多病，體育常常不及格。在遇到一位前同事、成了好友之後，便和對方一樣，開始游泳。甚至是在身上還有為治療癌症 留下的輸液導管留置、接受化療期間，也在問過醫生後堅持游泳。記得剛剛接受完化療，出院三個星期時，身體很虛弱，連走平時最愛的那條徒步棧道，智慧型手表都會響個不停，發出心律太差的警報。聽他說起在家一邊輸液、一邊煮飯，還有難度逐漸增強的康復性訓練，確實是「關關難過關關過」的真實寫照。