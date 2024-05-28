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Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理

洛杉磯訊
Arrowhead瓶裝水所屬公司被環保組織指控破壞瀕危物種的棲息地。（記者趙健/攝影）
Arrowhead瓶裝水所屬公司被環保組織指控破壞瀕危物種的棲息地。（記者趙健/攝影）

多年來，Arrowhead瓶裝水一直是環保組織的「眼中釘」，對於該公司天然泉水使用權是否合法的問題，一直爭議不斷。近日，圍繞Arrowhead瓶裝水的法律戰爭又開闢新戰線，該公司被環保組織指控破壞瀕危物種的棲息地。

Arrowhead瓶裝水是美國一個廣受歡迎的礦泉水品牌，其水源位於加州的聖伯納汀諾山脈（San Bernardino Mountains），歷史可以追溯到19世紀末。據KTLA電視台引述洛杉磯時報報導，環保人士正在向州政府請願，稱Arrowhead瓶裝水的所屬公司BlueTriton Brands對天然泉水的長期抽取，正在傷害天然泉水附近的野生動物。

環境非營利組織 Story of Stuff Project透過律師指出，BlueTriton Brands已將一條名為草莓溪（Strawberry Creek）的溪流抽乾。如果該公司不在其管道網絡中持續抽水，草莓溪「就可以成為瀕危物種的棲息地，提供下游的水源供應，支持魚類生存。」

面對指控，BlueTriton Brands透過紐約時報表示，「負責任和積極主動的水資源管理，是我們所做一切的核心。我們為在草莓峽谷所做的工作和繼續所做的工作感到自豪，這些工作包括研究、報告和管理當地設施的運營，以幫助保護土地和自然資源」。

去年9月，加州水資源管制委員會（California State Water Resources Control Board）下令BlueTriton Brands停止部分天然泉水的抽取作業。社區團體表示，該公司從未獲得使用流經聖伯納汀諾國家森林（San Bernardino National Forest）公共土地上的天然泉水的許可。

BlueTriton則表示，他們有充分的證據可以證明，該公司及其前任公司早在20世紀初就開始使用泉水，這一事實讓該公司在加州複雜的水權制度下，擁有使用泉水的優先權。此外，他們抽取的是地下水，並非地表水，水資源管制委員會也沒有權力監管某些類型的地下水。

加州 紐約時報 洛杉磯

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