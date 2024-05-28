艦隊周國殤日登場 意義非凡

登上愛荷華號戰艦。（受訪者提供）

在國殤日（Memorial Day）期間，洛杉磯開啟一年一度艦隊周（LA Fleet Week）活動。值得一提的是，本次活動的亮點，是美國卡爾文森號航母13年來首次停泊洛杉磯港 。不少華人 希望目睹這艘超級航母真容，紛紛前去參觀；有民眾稱，需排隊四小時才能等到登船機會。也有一些華人因為錯過參觀時間，只能從遠處眺望。

居住內陸芳塔那（Fontana）的華裔吳馬克（Mark Wu），一家三人獲悉卡爾文森號航母停泊洛杉磯港消息，決定在25日前去聖彼諸（San Pedro）參觀。這期間也是洛杉磯艦隊周，以此紀念美國國殤日。不過，很不湊巧，由於當天登船參觀卡爾文森號航母的時間已過，工作人員說要參觀，需次日才能安排。另據小紅書等社群平台，有不少華人表示，想要登上卡爾文森號航母的遊客很多，排了四個小時左右的隊，才成功搭乘擺渡船前往參觀。

錯過擺渡船開放時間的吳先生一家，只能從遠處眺望這艘巨型航母。不過，吳先生一家參加艦隊周其它活動，還陪孩子參觀著名的愛荷華號戰艦博物館 。

吳先生也表示，此次在國殤日期間，雖然沒有凳上卡爾文森號航母，但參與艦隊周，也很有意義。吳先生說，對華人新移民來說，在國殤日要多出去感受主流紀念活動，不要僅停留在與友人聚會、後院吃烤肉、聽音樂。

據悉，首屆洛杉磯艦隊周是在2016年舉辦，這項年度活動通常在勞工節周末舉行，民眾可參觀現役軍艦，觀看表演，以及與海軍、海軍陸戰隊和海岸防衛隊成員互動交流。而今年艦隊周活動，特別安排在國殤日長周末舉辦，顯得意義不同尋常。今年活動內容包括，軍艦參觀、軍事表演、音樂會和娛樂活動、招募和職業展覽、紀念儀式等。

參觀愛荷華號戰艦是其中一個重頭戲。需要購票參觀。實際上這艘停泊的早期戰艦，已經是一座博物館。吳先生說，這是二戰時期美國最著名和最強大戰艦之一，在上世紀40年代初期建造，曾參加二戰中的太平洋戰役。登上戰艦，可參觀主炮、高射炮及其他各種艦上武器，還有艦上軍官、士兵活動空間，比如戰情室、休息區、廚房就餐區、洗衣房、理髮師、健身房等。由於已經成為博物館，艦上設置餐廳、超市等服務設施。