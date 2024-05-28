我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

艦隊周國殤日登場 意義非凡

記者啟鉻／洛杉磯報導
登上愛荷華號戰艦。（受訪者提供）
登上愛荷華號戰艦。（受訪者提供）

在國殤日（Memorial Day）期間，洛杉磯開啟一年一度艦隊周（LA Fleet Week）活動。值得一提的是，本次活動的亮點，是美國卡爾文森號航母13年來首次停泊洛杉磯港。不少華人希望目睹這艘超級航母真容，紛紛前去參觀；有民眾稱，需排隊四小時才能等到登船機會。也有一些華人因為錯過參觀時間，只能從遠處眺望。

居住內陸芳塔那（Fontana）的華裔吳馬克（Mark Wu），一家三人獲悉卡爾文森號航母停泊洛杉磯港消息，決定在25日前去聖彼諸（San Pedro）參觀。這期間也是洛杉磯艦隊周，以此紀念美國國殤日。不過，很不湊巧，由於當天登船參觀卡爾文森號航母的時間已過，工作人員說要參觀，需次日才能安排。另據小紅書等社群平台，有不少華人表示，想要登上卡爾文森號航母的遊客很多，排了四個小時左右的隊，才成功搭乘擺渡船前往參觀。

錯過擺渡船開放時間的吳先生一家，只能從遠處眺望這艘巨型航母。不過，吳先生一家參加艦隊周其它活動，還陪孩子參觀著名的愛荷華號戰艦博物館

吳先生也表示，此次在國殤日期間，雖然沒有凳上卡爾文森號航母，但參與艦隊周，也很有意義。吳先生說，對華人新移民來說，在國殤日要多出去感受主流紀念活動，不要僅停留在與友人聚會、後院吃烤肉、聽音樂。

據悉，首屆洛杉磯艦隊周是在2016年舉辦，這項年度活動通常在勞工節周末舉行，民眾可參觀現役軍艦，觀看表演，以及與海軍、海軍陸戰隊和海岸防衛隊成員互動交流。而今年艦隊周活動，特別安排在國殤日長周末舉辦，顯得意義不同尋常。今年活動內容包括，軍艦參觀、軍事表演、音樂會和娛樂活動、招募和職業展覽、紀念儀式等。

參觀愛荷華號戰艦是其中一個重頭戲。需要購票參觀。實際上這艘停泊的早期戰艦，已經是一座博物館。吳先生說，這是二戰時期美國最著名和最強大戰艦之一，在上世紀40年代初期建造，曾參加二戰中的太平洋戰役。登上戰艦，可參觀主炮、高射炮及其他各種艦上武器，還有艦上軍官、士兵活動空間，比如戰情室、休息區、廚房就餐區、洗衣房、理髮師、健身房等。由於已經成為博物館，艦上設置餐廳、超市等服務設施。

吳先生表示，雖然沒有登上卡爾文森號航母，但參觀愛荷華號戰艦後，了解到它的戰績，同樣對在戰場上犧牲的軍士們由衷敬仰。

活動主展區。（受訪者提供）
活動主展區。（受訪者提供）
排隊等候參觀人群。（受訪者提供）
排隊等候參觀人群。（受訪者提供）
愛荷華號戰艦博物館。（受訪者提供）
愛荷華號戰艦博物館。（受訪者提供）
愛荷華號戰艦艦長休息室。（受訪者提供）
愛荷華號戰艦艦長休息室。（受訪者提供）
遠眺卡爾文森號航母。（受訪者提供）
遠眺卡爾文森號航母。（受訪者提供）

洛杉磯港 華人 博物館

上一則

Arrowhead瓶水挨批破壞棲息地 公司：積極水資源管理

下一則

研究：AI辨識重病者準確度達89% 醫師86%

延伸閱讀

圖輯／國殤日這天 在墓前陪伴最愛的人

圖輯／國殤日這天 在墓前陪伴最愛的人
國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減
第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行

第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行
全球最佳牛排館 3家在洛杉磯

全球最佳牛排館 3家在洛杉磯
芙莉歐莎大賣 救不了國殤日周末票房

芙莉歐莎大賣 救不了國殤日周末票房
國殤日周末票房創新低 「芙莉歐莎」、「加菲貓」大賣也救不了

國殤日周末票房創新低 「芙莉歐莎」、「加菲貓」大賣也救不了

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金