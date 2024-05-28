白宮制定族裔數據新標準 專家籲社區參與
少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）日前舉辦研討會，探討白宮預算管理局（OMB）新制定的種族和族裔數據標準，以及該標準在具體實施過程中，可能面臨的系統性種族或族裔不平等的挑戰。與會專家鼓勵社區各界，積極參與並監督新標準的執行，特別是涉及數據解釋權以及安全方面的問題。
RWJF研究-評估-學習部門（Research-Evaluation-Learning Unit）的高級項目主任Tina Kauh指出，近期OMB變更其種族和族裔數據標準，變更內容包括在聯邦調查中使用單一合併問題來測量種族和族裔，以及要求所有聯邦機構收集更詳細的種族及族裔數據。這些新標準不僅適用於人口普查，還適用於其他聯邦數據，如住房、醫療、就業和教育相關的數據，以及需要報告給聯邦機構的州和地方數據。
新標準將更好地反映國家的多樣性，並提升政府資源的公平分配和針對性的干預措施。長期以來，研究實踐中的種族刻板印象和系統性種族主義導致了數據的缺乏，這不僅影響了亞裔美國人，也影響了其他族群。對亞裔的刻板印象使得他們的真實困境和健康不平等問題被掩蓋，讓人們誤以為他們不需要特殊的數據收集和報告。
領袖會議教育基金會（The Leadership Conference Education Fund）人口普查與數據公平高級項目主任Meeta Anand強調，新標準的執行至關重要。各機構現在還有16個月來制定他們的計畫，然後有五年時間來實施。Kauh提醒，新標準有一個重要例外條款：若新標準帶來過多的「負擔」，各機構可申請退出執行。但是，誰有權決定什麼是「負擔」？在具體的決策過程中，仍有一些風險會導致不平等繼續存在於國家數據系統中。
國家健康公平協作組織（National Collaborative for Health Equity）執行長兼RWJF公共衛生數據系統轉型全國委員會（National Commission to Transform Public Health Data Systems）主任Gail Christopher表示，OMB做出這一決定，很大程度上是社區倡議、非營利組織倡議及健康公平領域領導者倡導的共同結果。但這只是第一步，是地板，而不是天花板。她建議，各地社區應全面參與相關的數據工作。每個人都必須成為監督者，確保數據被用於善而非惡。只有投入大量資源、確保實施的適當性，才能真正改變數據系統並解構數據。
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