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整修完成 翠華堂10名畫家聯展

記者張宏／洛杉磯報導
草堂寺在蒙市已有24年，其中竹林和各種中式裝飾都是李雄風自己動手打造。（記者張宏／攝影）
草堂寺在蒙市已有24年，其中竹林和各種中式裝飾都是李雄風自己動手打造。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）已有24年歷史的草堂寺，日前其「翠華堂」整修完畢，第一批作品展示十名畫家聯展作品。草堂寺負責人、畫家李雄風表示，他連夜繪製翠華堂牆壁的綠竹，希望這裡成為一個長期創作基地，帶動藝術家在藝術上不斷創新。

李雄風號萬峰，法名今三，他興建的蒙市草堂寺在當地已有24年，其中竹林和各種中式裝飾，都是他動手打造。李雄風說，他在越南草堂寺出家，來美做「開荒牛」，一磚一瓦都要自己動手搭建。竹林是他種的，亭台樓閣也都是他從家得寶（Home Depot）買材料搭建而成。

他曾跟隨張大千、趙少昂等畫家學習繪畫，李雄風的作品融合禪、詩、畫與書法，自成一派。因此李雄風對華人藝術有一份推廣責任，他創辦美洲藝術研究院，希望將這裡打造成北美藝術家的創作基地。他不僅在世界日報刊登全版廣告，且預計每三個月舉辦一次展覽、每年出版畫集，為華人藝術文化發展留下歷史印記。

李雄風表示，畫家也要與時俱進，跟上數位時代發展，藝術家畫作不僅要融入新的元素和理念，更要創造出一些新東西。同時也通過網絡等科技手段進行傳播，開創藝術創作新方向，推動北美地區書畫藝術的交流和發展，促進中西文化交流。

第一次展出集合李雄風、梁政均、惠君、苦木、盧崇道、宋大勇、袁志鍾、周平珖、趙振建、朱龍等水墨油畫等中西書畫作品，題材既有佛教相關，也有風景山水等。

李雄風（左三）在翠華堂舉辦名家聯展，第一批展出十位畫家作品。圖為部分畫家合影。（...
李雄風（左三）在翠華堂舉辦名家聯展，第一批展出十位畫家作品。圖為部分畫家合影。（記者張宏／攝影）
李雄風曾跟隨張大千、趙少昂等畫家學習繪畫，他的作品融合禪、詩、畫與書法，自成一派...
李雄風曾跟隨張大千、趙少昂等畫家學習繪畫，他的作品融合禪、詩、畫與書法，自成一派。（記者張宏／攝影）
「翠華堂」牆壁綠竹也是李雄風繪製。（記者張宏／攝影）
「翠華堂」牆壁綠竹也是李雄風繪製。（記者張宏／攝影）
展出十名畫家不同題材作品。（記者張宏／攝影）
展出十名畫家不同題材作品。（記者張宏／攝影）
李雄風（右二）在越南草堂寺出家，圖為他和僧侶朋友合影。（記者張宏／攝影）
李雄風（右二）在越南草堂寺出家，圖為他和僧侶朋友合影。（記者張宏／攝影）

華人 蒙特利公園市 越南

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