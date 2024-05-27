吸引入住 蘋果谷市全面發展計畫啟動

當地居民從事清潔環境義工。（市府網站）

鑑於自拉斯維加斯到南加 地區的美國第一條高速鐵路在2028年前完成，並投入運營。作為在勝利谷地區的其中一個高鐵站，即蘋果谷市站。該市目前借此發展機遇，開啟全面發展計畫，包括引進項目和開發建案吸引入住。

不久前，勝利谷主要城市舉辦第11屆經濟與不動產論壇和展望。蘋果谷市市長納斯夫（Scott Nassif）表示，在市區北部計畫引進一個工業物流項目，面積達2000平方呎。在市區15號公路附近正在籌備建設250萬平方呎的工業園區Covington Development Industrial Campus。此外，在Big Lots配送中心附近正籌建120萬平方呎的Lock Furniture家具製造廠。有機超市Sprouts Farmers Market、連鎖快餐Raising Cane's也將開建。全美連鎖便利店Love's Travel Stop計劃建在15號公路與Stoddard Wells路交匯處附近。該市還將Providence St. Mary醫療中心擴建，包括創傷中心和性侵傷害護理中心。

此外，納斯夫提到該市計劃擴建Yucca Loma道路，完成後將有效改善交通擁堵狀況。他表示，為該路段提供更多的交通流量，主要來自勝利谷市（Victorville）的兩個交通建設項目，即Green Tree Expansion和Bridge。該項目為城市提供一條東西走向的交通走廊。

納斯夫表示，市議會於2023年末批准封閉社區建案Deep Creek Estates，將在Bear Valley路南部一塊面積120畝土地上建造99套住宅。他說，日前該市還受贈帶有AMC Classic Apple Valley 14影院的一棟建築物，將重新命名為Singh Center for the Arts。