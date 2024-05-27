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好萊塢取景熱點 蘋果谷市出現不少名人

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
蘋果谷最早一批建立的旅館。（市府網站）
蘋果谷最早一批建立的旅館。（市府網站）

南加內陸蘋果谷市（Apple Valley），是多部好萊塢影視作品拍攝取景地，也有美國多位名人出自該地。從歷史沿革看，這裡有深厚歷史背景。

蘋果谷與好萊塢電影有長期合作關係，也成為很多獲獎影片、電視節目及廣告的拍攝地點。據統計有多達近20部影視作品在這裡取景拍攝。比如2012年的「Divorce Invitation」以及2008年的「Eagle Eye」等。這裡出現的名人也不少，有歌星、演員、職業運動家、雕塑師、企業家、音樂家、奧斯卡獲獎者等。

據市府提供資訊，當地的歷史遠比建市時間要早，歷史學家在市區莫哈維河沿岸發現早期Serrano印地安人居住的遺跡。這些原住民在西班牙傳教士到來前，就已經在這裡定居。19世紀晚期，稱為Paiute的印地安人也遷移到這裡。莫哈維河邊的小徑是當時獵人、淘金者、騾子和摩門教徒的行走路線，早在1849年至1859年，超過1萬3000人通過此地。1860年，早期先驅Silas Cox在蘋果谷地區建造第一棟小屋，第二年就開通當地歷史上第一條道路。

社區國慶日巡遊活動。（市府官網）
社區國慶日巡遊活動。（市府官網）

至於蘋果谷名字的由來，雖然有很多解讀，但比較可信的，還是已故當地歷史學家漢普頓（Mary Hampton）的說法，「1920年代這裡有許多蘋果園」。還有一種說法，也有參考價值；就是Apply Valley一詞源自早在1900年代初這裡有一家稱為Appleton的土地公司。據當地早期居民說，雖然那時候當地種植蘋果，但數量不是特別多，並非以噸（ton）計算，因此就將Appleton簡化，取Apple一詞，稱當地為Apple Valley。到1920年代，當地果園生產蘋果數量激增，僅僅過十年左右，由於發生大蕭條，果園就逐漸消失。

蘋果谷也有過令人誇耀的時期。由於氣候特點土地廣闊，這裡曾建造很多不同牧場。一些有經營頭腦的人，追捧這裡的沙漠氣候可以治療各種疾病，比如結核與哮喘。部分牧場提供第一次世界大戰後創傷症候群患者的修養所，也有牧場發展為旅館。人們來到蘋果谷享受遠離大城市的西部生活方式，比如騎馬、參加牛仔競技表演等。

現代蘋果谷的創始人是巴斯（Newton T. Bass）和韋斯特倫德（ B.J.''Bud'' Westlund），他們均為企業家，是加州長堤石油天然氣業合作夥伴。兩人在1946年成立土地公司，在蘋果谷開發休閒度假住宅區、建造酒店，請名人來參觀。經過十年發展，市區出現銀行、教堂和學校，還建一個高爾夫球場、醫院和近200家公司。

目前蘋果谷擁有多家大型連鎖超市，比如沃爾瑪、目標百貨、Big Lots、WinCo Foods以及Stater Bros Markets，還有家居用品連鎖店Lowe's等。

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