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高鐵蘋果谷站房價1年漲近5% 亞裔居民占比不大

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
蘋果谷市標誌。（市府官網）
蘋果谷市標誌。（市府官網）

蘋果谷市位於莫哈維沙漠南緣，當地平均房價近42萬元，一年間上漲近5%。（市府官網...
蘋果谷市位於莫哈維沙漠南緣，當地平均房價近42萬元，一年間上漲近5%。（市府官網）
美國首條高鐵在南加內陸勝利谷設立的兩個車站之一，就在蘋果谷市（Apple Valley），當地居民近八萬人，屬於聖伯納汀諾縣（San Bernardino）轄區，位於莫哈維沙漠南緣。當地平均房價近42萬元，一年間上漲近5%。為吸引居民入住，蘋果谷市近年積極開發住宅新建案及完善公共設施。但由於氣候原因及購買亞裔傳統食材不易，當地亞裔居民佔比不大。

據房市資訊平台Zillow，蘋果谷目前平均房價是41萬8000元，一年間房價上漲4.9%。據統計，截至3月末，當地有待售屋270套，新增102套。售價中位數近39萬元，售價趨勢持續看漲。從已經成交的房屋情況看，成交價高於掛牌價的住宅佔44.6%，而低於掛牌價的比例是34.9%。住宅一經上市，大約20天左右就可收到買家詢價。

從當地房市走向看，2016年9月至2020年7月，房市雖有多次波動起伏，但總的趨勢比較平穩，房價從近22萬元上漲至28萬元以上。隨後房價快速上漲，兩年後同期，房價升至近42元。而目前則是從2023年4月房價降至39萬7000元後，開始緩慢回升階段。

另一房市資訊平台Redfin顯示，蘋果谷房市具有較強競爭性。當地近期房屋中位售價是41萬1000元，比上一年同期上升5.2%。蘋果谷每平方呎房屋中位售價是248元，比上一年同期上漲11.9%。從該平台對當地房市走向觀察看，自2021年3月開始至今，房價一直有起伏波動，但總的看還是比較平穩。

據該平台統計，當地住房掛牌上市後，大約平均經過近40天才能售出。不過好的地點住宅比較搶手，售出時間在十餘天，而且最終交易價格，高於要價約2%。在將購屋居民中，少數居民選擇離開當地，高達八成居民還是願意在當地繼續生活。而在全美範圍，希望遷移到其它地區並在當地購買住宅的人士中，準備到蘋果谷的佔比大約5%。

蘋果谷是在1988年11月28日正式建市，城市名稱來自當地擁有很多蘋果果園。市區與勝利谷市（Victorville）和赫斯普里亞市（Hesperia）相鄰。這裡的交通要道是18號公路，也被當地居民稱為「快樂小徑公路」（Happy Trails Highway）。商業區主要分佈在18號公路和Bear Valley Rd兩側。莫哈維河由南向北經過市區西部，蘋果谷市區南部邊界一直延伸到聖伯納汀諾山下。該市市區面積近74平方哩，絕大多數面積是陸地，水域面積僅佔0.45%。當地海拔為2900呎，相當於880米。

市民展示在當地水域釣魚成果。（市府網站）
市民展示在當地水域釣魚成果。（市府網站）

關於蘋果谷氣候特點，當地屬於半乾旱氣候，市區冬季較涼爽，夏季非常炎熱、乾燥。春季和秋季偶爾會有季節性強風。平均而言，最炎熱的月是每年七月，目前紀錄高溫時2002年的華氏116度，相當於攝氏47度，最冷月是12月，最低紀錄溫度是1949年的華氏負一度，相當於攝氏負18度。降雨量較多的時候在二月。

房價 亞裔 南加

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