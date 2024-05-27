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好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

瓦斯人員欲入室查表 竟是搶匪

洛杉磯訊
嫌犯突然從遠處跑來，拔出藏在腰間的手槍，衝向屋主。（KTLA5電視台）
嫌犯突然從遠處跑來，拔出藏在腰間的手槍，衝向屋主。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣惠提爾市（Whittier），日前發生入室搶劫未遂案。3名戴口罩男嫌，其中一人還穿著工作馬甲，自稱是當地瓦斯公司（gas company）的員工，要求進入居民房間檢查電表。遭屋主拒絕後，嫌犯突然拔出藏在腰間的手槍，衝向屋主，監控視頻記錄案發驚悚一幕。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

根據洛杉磯縣警局消息，這起案件發生在24日晚7時左右，位於惠提爾市布拉德威爾大道（Bradwell Avenue）8100號街區。現場監控顯示，案發時，3名男嫌走近這戶人家，他們自稱是當地瓦斯公司員工；他們都戴口罩，身穿連帽衫，其中一人穿著顏色鮮豔的工作背心，他們詢問房主是否可以進入屋內檢查瓦斯度數表。

根據KTLA5電視台的報導，屋主當時覺得有些蹊蹺，於是拒絕對方要求，並把三名男子打發走。過一會兒，男、女屋主小心翼翼走到屋外查看，正當他們準備返回屋內時，嫌犯突然從遠處跑過來，拔出藏在腰間手槍，並衝向屋主。一家人迅速躲進屋內，並在嫌犯到達前鎖上前門並報警，三名嫌犯逃離該地區。

案發後，受害者在社群上發布嫌犯入室盜竊未遂的監控畫面，提醒附近居民提高警惕，防止成為下一個作案目標。

案發地是安靜社區，這起案件讓周圍鄰居十分震驚。居民Andy Williams對此表示不安，「嫌犯大白天公然冒充瓦斯公司員工入室搶劫，這非常令人擔憂」。Williams同時指出，許多人會上門推銷包括太陽能裝置等東西，嫌疑人選擇這些時機，冒充公司員工，居民一定要對陌生人引起注意。另一位鄰居表示，這個社區平時很安全，她已經不記得上次警察出現是什麼時候，但在這起可怕的事件發生後，許多居民處於高度緊張狀態。

警方表示，如果有陌生人敲門，居民應保持警覺。如果有任何可疑之處，應立即報警。三名嫌犯目前仍然在逃，他們均為20多歲西裔男性。

三名嫌犯自稱煤氣公司員工，要求進入居民房檢查電表。（KTLA5電視台）
三名嫌犯自稱煤氣公司員工，要求進入居民房檢查電表。（KTLA5電視台）
男、女主人走到屋外查看情況。（KTLA5電視台）
男、女主人走到屋外查看情況。（KTLA5電視台）

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