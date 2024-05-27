我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

亞裔仇恨法律研討會 呼籲積極舉報

記者趙健／羅斯密市報導
洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim舉例說明在懲治仇恨犯罪中的挑戰。（記者趙健/攝影）
洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim舉例說明在懲治仇恨犯罪中的挑戰。（記者趙健/攝影）

反仇恨亞裔犯罪聯盟（AHCC）26日在羅斯密（Rosemead）台灣會館舉辦研討會，為民眾普及亞裔仇恨相關法律、司法和執法流程，呼籲民眾積極舉報仇恨犯罪，以更好地解決和阻止此類行為。

AHCC創始人吳孟臻（Cindy Wu）指出，華人在遭遇仇恨犯罪後，不僅需要知道如何舉報，也應瞭解相關的法律概念和流程，以便更好地應對此類情況。她強調亞裔在遇到仇恨行為時舉報的重要性，這樣才能引起社會關注，獲得資源支援，更有效打擊和防範社區中的仇亞行為。

此外，吳孟臻指出，AHCC於今年3月舉辦今年第一場活動；此次（5月）的法律研討會，邀請州、縣級官員及法律專家，為社區民眾普及法律知識，幫助大家建立執法和司法流程的框架；而在9月，他們還將舉辦第三場活動向民眾宣揚如何團結，共同消除偏見。

加州司法部的外展部門CARE辦公室經理Benjamin Nate在研討會上，介紹仇恨犯罪的定義和類別、存在的誤區、仇恨犯罪的現狀和統計數據、報告仇恨犯罪的重要性等多個角度。他呼籲華人民眾，不要因為報告仇恨犯罪而感到羞愧，要用於說出遭遇，才能讓社會看清不公平現象。

洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim舉例說明在司法體系中懲治仇恨犯罪所面臨的挑戰，強調證據是此類案件定罪的決定性環節。對受害者來說，儘管犯罪行為的仇恨屬性顯而易見，但缺乏證據的支撐，將使仇恨指控難以成立。不過，若能證明仇恨犯罪指控成立，被告將面臨額外一至三年刑罰。

時值亞太裔傳統月，艋舺台客老闆Golden唐特地為現場觀眾準備台灣盒飯和風味小吃，並介紹台灣特色的飲品和小吃零食，受到現場觀眾連連稱讚。

（右起）AHCC創辦人吳孟臻、洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim、蒙特利公園市前...
（右起）AHCC創辦人吳孟臻、洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim、蒙特利公園市前市長David Lau、加州司法部的外展部門CARE辦公室經理Benjamin Nate。（記者趙健/攝影）
加州司法部的外展部門CARE辦公室經理Benjamin Nate介紹仇恨犯罪相關...
加州司法部的外展部門CARE辦公室經理Benjamin Nate介紹仇恨犯罪相關執法。（記者趙健/攝影）
艋舺台客老闆Golden唐（右）和吳孟臻向現場觀眾介紹台灣特色的飲品和小吃零食。...
艋舺台客老闆Golden唐（右）和吳孟臻向現場觀眾介紹台灣特色的飲品和小吃零食。（記者趙健/攝影）

仇恨犯罪 亞裔 華人

上一則

加州通膨放緩 最壞情況已過去

下一則

「聯盟盃」乒乓球賽 近300人參加

延伸閱讀

亞太裔傳統月／漫畫家楊謹倫 掙扎中找到亞裔自豪感

亞太裔傳統月／漫畫家楊謹倫 掙扎中找到亞裔自豪感
亞太裔傳統月／美超微創辦人梁見後 「順其自然、隨遇而安」攀高峰

亞太裔傳統月／美超微創辦人梁見後 「順其自然、隨遇而安」攀高峰
亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥
華裔女工程師王楠角逐阿市議員 力推可負擔住房建設…

華裔女工程師王楠角逐阿市議員 力推可負擔住房建設…
慶亞太裔傳統月 紐約首位華人女性分局長 市警表彰

慶亞太裔傳統月 紐約首位華人女性分局長 市警表彰
新州勞倫斯高中 歡慶亞太裔傳統月 展現多元文化

新州勞倫斯高中 歡慶亞太裔傳統月 展現多元文化

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名