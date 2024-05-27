亞裔仇恨法律研討會 呼籲積極舉報

洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim舉例說明在懲治仇恨犯罪中的挑戰。（記者趙健/攝影）

反仇恨亞裔 犯罪聯盟（AHCC）26日在羅斯密（Rosemead）台灣會館舉辦研討會，為民眾普及亞裔仇恨相關法律、司法和執法流程，呼籲民眾積極舉報仇恨犯罪 ，以更好地解決和阻止此類行為。

AHCC創始人吳孟臻（Cindy Wu）指出，華人 在遭遇仇恨犯罪後，不僅需要知道如何舉報，也應瞭解相關的法律概念和流程，以便更好地應對此類情況。她強調亞裔在遇到仇恨行為時舉報的重要性，這樣才能引起社會關注，獲得資源支援，更有效打擊和防範社區中的仇亞行為。

此外，吳孟臻指出，AHCC於今年3月舉辦今年第一場活動；此次（5月）的法律研討會，邀請州、縣級官員及法律專家，為社區民眾普及法律知識，幫助大家建立執法和司法流程的框架；而在9月，他們還將舉辦第三場活動向民眾宣揚如何團結，共同消除偏見。

加州司法部的外展部門CARE辦公室經理Benjamin Nate在研討會上，介紹仇恨犯罪的定義和類別、存在的誤區、仇恨犯罪的現狀和統計數據、報告仇恨犯罪的重要性等多個角度。他呼籲華人民眾，不要因為報告仇恨犯罪而感到羞愧，要用於說出遭遇，才能讓社會看清不公平現象。

洛杉磯縣地方檢察官Paul Kim舉例說明在司法體系中懲治仇恨犯罪所面臨的挑戰，強調證據是此類案件定罪的決定性環節。對受害者來說，儘管犯罪行為的仇恨屬性顯而易見，但缺乏證據的支撐，將使仇恨指控難以成立。不過，若能證明仇恨犯罪指控成立，被告將面臨額外一至三年刑罰。