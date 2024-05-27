美中工商年會 林寧國任新會長

Vizio創始人王蔚擔任美中工商協會就職晚宴主講嘉賓。（記者張宏／攝影）

美中工商協會第19屆理事會25日在巴沙迪那（Pasadena）Langham酒店舉辦就職典禮暨頒獎晚宴，現場300多名賓客聚集。Vizio創始人王蔚擔任主講嘉賓，國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明獲年度CEO 獎。

新當選的會長林寧國（Neville Lin）表示，將加強會員交流學習，創造機會幫助會員業務發展，加大對慈善活動的支持。副會長李惠瓊表示，她是協會創始會員，會內每個企業家都有精彩的創業故事。

Vizio創始人王蔚表示，AI改變生活，未來人們看電視將無需換台，因為大數據知道你的喜好。回想他12歲和全家來美國，因為在學校被排擠一度想回國。雖然他喜歡藝術，但他的虎媽希望他學能賺錢的專業，因此他在南加大 就讀電子工程。畢業後的工作收入微薄，無法滿足他換新車願望，於是他開始創業，26歲成為CEO、30歲前已賺到100萬元。雖然中間經過挫折，但是2002年他準確預見到智能電視的發展和需求，創立Vizio品牌，使其成為美國最大智能電視企業之一。他鎖定物美價廉這條賽道，使得他的公司從在沃爾瑪 （Walmart）賣電視，到被沃爾瑪青睞，以23億元價格收購。

年度CEO獲得者是國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明，他表示，國泰銀行已超過60年歷史，創立時華埠還沒有一家華人銀行，是南加歷史最悠久的華裔商業銀行，。

美國銀行美林證券的常務董事馬琳獲得年度社區領袖獎。年度下一代CEO得主是思念食品美國CEO仝文娟。同時顧凌雲博士獲得年度會員。

協會第19屆理事會成員包括秘書長錢敏玉、財務長馬琳、理事張國興、杜惠莉、李學祥、李春雨、劉麗亞、羅向陽、羅豪、邵泓升、楊衛寧和鐘毅勇。