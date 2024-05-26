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橙縣、聖地牙哥豪宅漲幅 全美排一、三

編譯陳盈霖／綜合報導
南加州橙縣房價漲幅全美之冠。（取自ABC 7）
南加州橙縣房價漲幅全美之冠。（取自ABC 7）

橙縣紀事報報導，南加州房價正面臨全國最大的漲幅。根據第一美國數據與分析（First American Data ＆Analytics）4月房價指數（該指數追中全美30個主要市場，包括南加州的四個），橙縣房價上漲10.2%，在30個主要市場中漲幅最大。

其中，被第一美國指數與分析稱為「入門房」（starter homes），也就是是售出的房屋中，前三分之一便宜的房屋價格上漲9.3%，在「實惠」，可負擔房這一項漲福中排名第六。

橙縣在「豪華住宅」（luxury home）升值方面也名列第一，4月份售出最昂貴房價前三分之一的房屋中，價格上漲10.3%。聖地牙哥房價漲幅位居全美第三，第一年整體上漲8%，入門房住宅排名第13，價格上漲5.8%，豪華住宅漲幅排名第二，價格上漲10.2%。

南加州另外兩個市場也有小幅上漲。洛縣房屋整體價格上漲4.3%（第16名），入門房上漲4.6%（排名第16），豪華房屋上漲4%（第18名）。內陸帝國整體房屋增幅僅為2.6%（第24名），入門房增幅2.4%（第26名），豪華住宅增幅4.7%（第15名）。

房價 加州 南加

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