賣三蹦子 中國農村小伙首見商機

駱豪今年2月開始做起了三蹦子生意。（駱豪提供）

今年開始，中國城鄉流行的電動三輪車「三蹦子」逐漸出現在美國人民的視野中。在網路上出售三蹦子的中間商越來越多。來自中國的26歲小伙駱豪，就是第一批做中美三蹦子生意的弄潮兒。

駱豪現居紐約市 ，不過他的三蹦子賣到過美國東、西、中部地區，因此常常出差，奔走多地。他於今年3月才來南加州 送貨。駱豪的三蹦子生意於今年2月左右才起步，3月1日第一批貨運抵美國，20天左右，第一批貨就賣完了。截至4月中旬，兩個多月的時間裡，他賣出了50多台三蹦子，一天最多可入帳1萬多元。

不過駱豪對於三蹦子是否可以真的打開美國市場持謹慎態度。目前三蹦子生意才剛起步，後續發展還有待觀察。他說，賣三蹦子的幾個月間遇到過多種突發狀況，例如客戶突然退貨，被退掉的三蹦子沒有地方存放。此外他還要考慮，目前看到三蹦子商機的中間商不止他一個，有更大的中間商一天向美國進口幾百台三蹦子，如何與他們競爭也是個問題。

事實上，駱豪來美國也才不到九個月。這位1998年出生於中國農村的小伙子，喜歡闖蕩，他將中國青年的創業精神帶到了美國。駱豪說，來美國就是帶著創業的目的。今年1月，他偶然在社交媒體平台上看到了美國華人為公公從中國購買三蹦子的視頻，來了靈感，與國內兩位好友投資 人一拍即合，做起了三蹦子生意。

駱豪朝氣蓬勃的創業精神與他的家庭和教育背景息息相關。他出生於中國貴州省的一個小鄉村-碧峰村。父母在村裡開小賣部，但都是很小很小的生意，家庭年收入還不及一個在城市打工人。駱豪高中就讀於縣裡的封閉式學校，學校的環境甚至比農村還差，冬天只能洗冷水澡。

駱豪在高考考入上海對外經貿大學市場營銷專業，畢業後，進入一家投行工作，一年的工作經歷，讓他大開眼界。他說，這一年的工作經驗讓他從學生視角變成了商人視角。

為了有更廣闊的視野和機會，駱豪決定用一年的薪水申請英國碩士專業。就這樣，他前往英國讀取了金融碩士。不過懷揣創業夢想的他，發現英國市場缺乏活力，又決定轉戰美國市場。約九個月前，駱豪來到了紐約，於是就有了後面創業賣三蹦子的故事。