亞卡迪亞消防教育活動 火燒車震撼上陣
洛杉磯縣亞卡迪亞市（Arcadia）消防局攜手亞卡迪亞消防局基金會25日在亞卡迪亞美生會Masonic Lodge舉辦社區消防安全與緊急應對教育活動。活動免費開放，吸引許多社區居民參與。
消防局長孫振傑表示，這次活動的主要目的有三：一是向民眾傳授重要的消防安全和緊急救援知識，二是增進消防局與社區的互動交流，三是讓民眾近距離體驗消防員的工作。
活動中設置各種展位提供消防安全資訊，而講座中最精彩的橋段是兩場現場模擬示範。第一場展示消防員如何使用破壞器材切開車輛，快速安全地將受困假人救出。第二場則是撲滅一輛真正起火燃燒的汽車。現場濃煙滾滾，火光衝天，但是訓練有素的消防員們僅用數分鐘就完全控制住火勢，保護周圍民眾的安全，贏得如雷掌聲。
值此國殤日紀念陣亡將士之際，市議員鄭博仁對消防局的辛勤付出表達崇高敬意。鄭博仁特別提到消防局長孫振傑的移民奮鬥史。孫振傑剛來美國時境遇十分艱難，甚至一度無家可歸，只能在汽車裡棲身。但是他憑藉意志力，白手起家，一步步晉升到亞卡迪亞消防局局長。他的勵志故事也昭示了美國社會的流動性，只要肯付出努力，每個人都有機會成就一番不平凡的事業。
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