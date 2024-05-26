國殤日促銷 好康大放送

Best Buy開始國殤日期間促销，免費註册會員可美國境内免運費。（BestBuy網路截圖）

國殤日（Memorial day）長周末到來，今年各大品牌包括服飾、美妝、電器等推出節日促銷，基本幅度在七折上下。在物價上漲的今天，能以折扣價買到心頭好，自然是很開心的事情。

Sephora國殤日精選美妝護膚低至5折熱賣。VIB+VIBR會員訂單滿45元送人氣洗髮水品牌Olaplex4件套，需要使用折扣碼betterhair。

Blue Bottle咖啡 無門檻8.5折

喜歡喝Blue Bottle咖啡的民眾可在國殤日享受無門檻8.5折，且訂單滿40元美國境內免運費，截止日是5月27日。喜歡戶外運動品牌的人可在The North Face享受低至6折的優惠。英國洗護品牌Molton Brown全場無門檻7.5折且免運費，截止日5月28日。

亞馬遜 眾多商品大降價

亞馬遜網站國殤日期間，Apple AirPods Max頭戴式降噪耳機銀色款價值減100元，現價是449.99元。CUCKOO CRP-PK1001S10杯生米容量電飯煲 現價158.55元，立省近百元。Keter City30加侖戶外儲物箱現價是29.99元。coway空氣淨化器原價229.99元，現價只要141.64元。Pooboo划船機原價269.99元，現價是149.98元，相當划算。Dyson新款吹風機價格是499.99元，還送10元禮卡。

Sandro Paris全場低至6折

服飾類COS在國殤日全場七折免運費。Sandro Paris全場低至6折，境內免運費，截止日是5月27日23點59分。SHOP PREMIUM OUTLETS提供Coach Outlet國殤日精選大促，低至3折+部分額外8折。Bloomingdales低至3.5折，Loyallist會員每滿200元送50元禮卡。美妝折扣區低至5折，家居部分享額外9折。如357元可買到原價595元的Bao Bao Issey Miyake菱格托特包，原價210元的Veja Dekkan Alveomesh鞋子只要84元。訂單滿150元包郵，或者註冊Loyallist免運費，截止日是5月27日。

Best Buy iPad9只賣249元

電器類Best Buy國殤日期間促銷，聯想IdeaPad僅279.99元，iPad9是249元。免費註冊會員可美國境內免運費，截止日是5月26日21點59分。Wayfair的Frigidaire生活家電專場低至5.7折，如Frigidaire 36英寸雙開門冰箱22.3cu. ft.原價近2000元，現價是1104.5元，且部分單品享滿1200元減75元的額外優惠。美國境內免運費，截止日是5月27日。