國殤日紀念活動亞凱迪亞公園揭序幕 洛縣表彰傑出老兵

洛杉磯縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」紀念活動表彰傑出老兵，亞凱迪亞越戰老兵Gene Glasco（前中）和洛杉磯縣政府退伍軍人Hayden Velasoyuez（前右）雙雙獲得本年度「社區英雄獎」。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」大型紀念活動25日在華人社區亞凱迪亞 公園盛大舉辦，揭開洛杉磯縣2024年國殤日長周末系列紀念活動序幕。紀念活動上表彰三位傑出老兵，其中兩人獲得接觸「社區英雄獎（Community Hero Awards）」，一人獲得Hector Elizalde服務獎。

洛杉磯縣縣政委員巴格頒授「社區英雄獎」，兩位獲獎者分別是亞凱迪亞越戰老兵Gene Glasco和洛杉磯縣政府退伍軍人Hayden Velasoyuez。

洛杉磯縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」大型紀念活動25日在洛縣亞凱迪亞公園盛大舉辦。（記者楊青／攝影）

當天坐在輪椅上接受表彰的Gene Glasco是亞凱迪亞居住近68年的市民，曾擔任亞凱迪亞三届共12年的市府書記官，廣為亞凱迪亞社區熟悉。他表示，他一直希望做些讓自己安心的事情。當年從亞凱迪亞高中畢業時，他和三個男生一起加入海軍開赴越南戰場，最後只有兩人從戰場平安回家。

Hayden Velasoyuez則是2007至2011在海軍服役四年，先後在北卡萊羅納海軍基地和南非服役。退役後他繼續從事公共服務工作，進入洛杉磯縣政府部門至今已11年。

美國海軍儀仗隊向陣亡將士致敬。（記者楊青／攝影）

今年活動主題是「遺產和倡導（legacy and advocacy）」。聯邦眾議員 Grace Napolitano、趙美心、加州眾議員方樹強、加州退伍軍人委員會主席Hugh Crooks、亞凱迪亞市長April Verlato、副市長高卿、市議員鄭博仁、關美滿、王愛琳、以及洛杉磯縣數十個部門負責人，參戰退伍老兵及其家屬和親友將近300人出席，海軍儀仗隊執行開幕式。

洛杉磯縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」大型紀念活動25日在洛縣亞凱迪亞公園盛大舉辦。（記者楊青／攝影）

巴格演講感謝現場所有的參與者。她說，為國捐軀的老兵們的遺屬，尚未得到全面的足夠好的照顧，洛縣擁有全國最多的現役軍人和退伍軍人，目前最急迫的是立法幫助那些精神面臨挑戰和傷痛的退伍軍人。她的轄區目前每周二和周四在聖迪瑪斯的東聖蓋博谷辦公室為老兵提供多種服務，彌補退伍軍人服務資源的不足，去年先後有1000多名老兵得到服務和照顧。

洛杉磯縣第26屆「向退伍軍人和軍人家屬致敬」大型紀念活動25日在洛縣亞凱迪亞公園盛大舉辦。（記者楊青／攝影）

聯邦眾議員趙美心也表示，亞凱迪亞也設立了聯邦退伍軍人健康服務辦公室，提供高品質的軍人健康服務。此外，蒙特利公園也有東洛杉磯地區的退伍軍人辦公室，提供醫療及心理和福利諮詢等服務。長堤社區學院內也設有退伍老兵服務機構，幫助退伍軍人開展小生意。這些資源歡迎退伍軍人和家屬多加利用。