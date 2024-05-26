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聖蓋博市致敬英烈 承諾改善老兵照護

記者沈瑋／聖蓋博市報導
國會議員趙美心（中）向聖蓋博市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟頒發了國會決議證書。（記者沈瑋／攝影）
國會議員趙美心（中）向聖蓋博市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟頒發了國會決議證書。（記者沈瑋／攝影）

聖蓋博市和聖蓋博退伍軍人紀念聯盟（San Gabriel Veterans Memorial Coalition ）25日在Plaza公園舉行首屆陣亡將士紀念日儀式，向為國捐軀的英烈致敬，並承諾繼續改善聖蓋博谷退伍軍人的醫療服務及退伍軍人中心的設施。

Plaza Park現場豎起了200面國旗向為國捐軀的英烈致敬。（記者沈瑋／攝影...
Plaza Park現場豎起了200面國旗向為國捐軀的英烈致敬。（記者沈瑋／攝影）

活動現場插起200面國旗。聖蓋博市長吳程遠（John Wu）發表題為「英雄之地」（Field of Heroes）的致詞，感謝那些犧牲自己、捍衛自由的將士們，也感謝聖蓋博退伍軍人紀念聯盟為當地退伍軍人及其家人提供的支持和服務。聖蓋博是一個古老的城市，且是洛杉磯的發源地，「我們有責任要把美國的光榮帶到城市。」

聖蓋博市市長吳程遠（右三）和全體市議員向聖蓋博退伍軍人紀念聯盟代理主席Micha...
聖蓋博市市長吳程遠（右三）和全體市議員向聖蓋博退伍軍人紀念聯盟代理主席Michael Cervantes頒發嘉獎狀（記者沈瑋／攝影）

國會議員趙美心（Judy Chu）表示，這一天紀念那些為美國自由付出最大犧牲的英雄們。她致詞追憶了她的父親–一名二戰期間在沖繩服役的無線電通訊中士，他最自豪的是為國家服務。趙美心還深切關懷那些服役歸國後遭受疾病折磨的軍人。她講述了一等軍士Heath Robinson的故事，他在伊拉克服役時曾接觸到焚燒坑中的有毒煙霧，最終因肺癌不治身亡。去世前他曾向參議院作證，呼籲承認焚燒坑與健康之間的關聯。後來國會通過了《承諾解決綜合毒物法》（PACT Act）。該法案通過以來，退伍軍人事務部已經批准了超過100萬份相關申請。

出席儀式的官員還有加州眾議員方樹強（Mike Fong）和加州參議員魯比歐（Susan Rubio）的辦公室代表，聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding )、陳履正（Eric Chan）等。

聖蓋博 加州 趙美心

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