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華裔女工程師王楠角逐阿市議員 力推可負擔住房建設…

記者沈瑋／阿罕布拉市報導
阿市議員候選人王楠（前排右一）與她的支持者合影。（記者沈瑋／攝影）
阿市議員候選人王楠（前排右一）與她的支持者合影。（記者沈瑋／攝影）

華裔工程師王楠（Noya Wang）24日展開競選阿罕布拉市議會第四選區市議員的造勢活動，希望利用自己的專業知識和實踐經驗，將選民的聲音和意見變成可執行的政策，她將致力於推動更多可負擔住房建設，確保其公平性，推進建設更安全、更宜步行的街道與市中心。

阿市新移民眾多，市政服務其實提供了多種語言的翻譯，但是有時並不為新移民所知。王楠作為第一代移民，19歲時來到美國並不會說英語，經歷了許多新移民會遭遇的艱難挑戰。她期待著與居民們攜手合作，透過透明、負責任的政府管理方式，為阿罕布拉市的發展和進步做出積極貢獻。

王楠正在向在座居民解釋她的競選綱領（記者沈瑋／攝影）
王楠正在向在座居民解釋她的競選綱領（記者沈瑋／攝影）

作為兩個孩子的母親，她也非常關注下一代的教育問題，如若當選，希望能與學區和學校通力合作，將資金與資源用在最關鍵之處。

她擁有柏克萊加大（UC Berkeley ）的土木工程學士學位和結構工程學碩士學位，有註冊結構工程師和土木工程師執照，從業超過十年。目前她是阿市城市規畫管理委員會委員，積極推動城市政策的發展；也是羅斯密市公共工程主任，管理著一個30人的團隊、超過5000萬美元的資本改進計畫預算，以改善公園、建築、街道和交通基礎設施。

在場居民Jessica Chen談起王楠時表示，非常相信她能以實際行動來履行對社區的承諾。她搬來阿市已有八年，之前不太確定是否會一直在此住下去，但是從王楠身上看到了許多希望。還有居民直言，希望市政開會時也有這麼讓人放鬆的氛圍，不說官話說實話。

移民 阿罕布拉 柏克萊加大

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