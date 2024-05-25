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道奇球星大谷翔平 傳買洛縣豪宅

編譯胡立宗╱綜合報導
球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的住宅。（取自NBC News報導）
球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的住宅。（取自NBC News報導）

日籍球星大谷翔平轉至美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊（Doggers）後，雖然因傷不能投球，但打擊成績一樣亮眼。隨著十年長約帶來的安定感，大谷翔平不僅決定結婚，相關訊息顯示，他可能在洛杉磯縣拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）以785萬元購入宅邸，距離道奇隊主場僅13哩，留在洛杉磯長期發展的目標不言可喻。

這棟現代主義風新宅達7327平方呎，五間臥房、七間衛浴，室內外還有泳池、健身等設施，周圍則有大批橡樹林圍繞，隱私度頗高。該房子的宣傳影片顯示，它坐落在一條長車道的盡頭。內部有石頭和木板裝飾的牆壁及大量玻璃裝飾的開放式起居空間。 落地窗、天窗和天窗讓房子充滿自然光，並框住了房子周圍成熟橡樹的雕塑樹枝。室外設施包括廚房、無邊際泳池、水療中心、健身中心和運動場。從主套房旁的私人陽台可以看到後院，主套房設有臥室休息區、浴室內的水療式浸泡浴缸和大型步入式衣櫃。

賣方也是名人、喜劇演員卡羅拉（Adam Carolla），他在2018年以732萬元購入。錄顯示，大谷翔平的經紀人Nez Balelo管理的一家有限責任公司於5月15日買下了這棟房子。卡羅拉賣房的原因是與結縭19年的前妻離婚，協議中包括分割賣屋所得資金。他在2023年6月喊價899萬元，10月降至835萬元，最後的成交價仍低了50萬元。

《洛杉磯時報》首先援引房地產紀錄和身分不明的消息來源報導了此次出售。 南加州新聞集團也從一位熟悉此次出售、但未參與交易的未透露姓名的消息人士處獲悉，買家是日本棒球運動員。不過參與交易的各方均守口如瓶，大谷的經紀人、地產商都不願正面回應。

據《人物》雜誌報導，59歲的卡羅拉同意向他17歲雙胞胎兒子和女兒的母親支付400萬美元的均等和解金，其中包括出售他們的家庭住宅。

大谷離開天使隊並與道奇隊簽下一份為期10年、價值7億美元的合約。29 歲的大谷作為指定打擊手和投手，在天使隊打了六個賽季。他兩次獲得美國聯盟 MVP 獎項，使他成為自 1919 年貝比魯斯以來最偉大的美國職棒大聯盟「二刀流 」球員。

球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的住宅。（取自NB...
球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的住宅。（取自NBC News報導）
球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的豪宅。（取自NB...
球星大谷翔平在洛縣La Cañada Flintridge購入的豪宅。（取自NBC News報導）

大谷翔平 道奇 洛杉磯

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