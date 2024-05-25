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兒童保育費 每月近2000

記者子為╱綜合報導
在洛杉磯，一些家庭需要將收入的121%花在房屋和兒童保育上（Pexels）
在洛杉磯，一些家庭需要將收入的121%花在房屋和兒童保育上（Pexels）

最近一項研究發現，美國的兒童保育費現在超過了通貨膨脹，在許多大城市裡，典型的美國家庭幾乎無法負擔住房和兒童保育費用。在洛杉磯，一些家庭需要將收入的121%花在房屋和兒童保育上。

根據負擔能力指南建議，住房費用不應超過家庭月收入的30%，根據聯邦衛生與福利部（U.S. Department of Health and Human Services）建議，兒童保育費用不應超過家庭月收入的7%。但房產交易平台Zillow的數據發現，在調查的50個城市中，有31個城市中的典型家庭的住房和兒童保育費都遠遠超出了建議的比例，不少家庭的住房費用和兒童保育費加起來占據了家庭月收入的66%。

FOX 11提供的數據顯示，美國家庭兒童保育花費，預計平均每月1984元，每月房屋抵押貸款支出為1973元 。在洛杉磯，許多家庭需要將收入的121%花在新的抵押貸款和兒童保育上，在聖地牙哥，家庭需要花費113%。

「美國夢過去包括建立家庭和擁有一套住房，但這一統計數據讓我不禁好奇，驚人的育兒費用可能將美國夢變得越來越艱難。」兒童保育應用June Care的創辦人Gretchen Salyer 在接受FOX採訪時如此說到。

在獲得聯邦補貼兩年後，2023年全美有22萬個兒童保育計畫的資金被切斷。這曾經是美國歷史上最大的兒童保育投資，每月支付數百至數萬元，並在疫情流行期間穩定了該行業。去年發表的另一項研究發現，日托費用的增加可能導致一些父母為了照顧孩子而完全退出勞動市場。 具體來說，在支付育兒費用的家庭中，2023年雙收入家庭的數量比2019年少。

此外，數據顯示，需要支出兒童保育費的家庭的消費速度比其他人要慢，然而，他們會用更快的速度動用儲蓄資金，攢錢變得愈加困難。

不僅兒童保育費給家庭帶來更大的壓力，房地產市場也正面臨負擔能力危機，美國典型的房屋價值比疫情前的水平高出 41%。房價的快速升值，加上抵押貸款利率最近觸及數十年來的高點，意味著許多購房者必須做出權衡，通過減少其他開銷以支付必須負擔的費用，例如兒童保育費。

理財公司Bankrate發布的一項新調查發現，雖然絕大多數美國人認為擁有住房是最美滿的美國夢，但高達78%的潛在購房者表示他們目前負擔不起。

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