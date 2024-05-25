橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

警察和武裝嫌犯駕車追逐，造成橙縣境內91公路大塞車。（KTLA）

由於警匪對峙，24日周五上午安那罕山附近91號高速公路的所有車道雙向封閉。警方在科羅納（Corona）開始追捕，雙方在高速公路上對峙近兩個小時後，被追捕的嫌疑人中槍後似乎死亡。

<strong>加州</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag -->91號公路警匪對峙影響周邊社區，嫌犯疑自傷亡" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

視頻：綜合媒體；後製：張庭瑜

據ABC7-TV報導，嫌疑人據信是一名40歲武裝男子，當時坐在一輛藍色四門轎車內，該轎車被安那罕和科羅納警察局的兩輛裝甲車圍住。這場對峙在高速公路兩側造成了雙向交通堵塞。

KTLA 5-TV的空拍影片顯示，警方小心翼翼地接近嫌犯車輛，然後慢慢地將男子的屍體從駕駛座上拉出來。

警官庫魯巴卡利斯 (Tobias Kouroubacalis) 告訴 ABC7，周五上午8點左右，科羅納警局的警察最先在科羅納市的麥金利街（McKinley Street）和格里芬路（Griffin way）地區發現了一名涉嫌跟蹤他人的武裝男子。警方試圖攔截，但該男子沒有停車，於是開始追捕，導致警察進入91號高速公路，並發生對峙。

庫魯巴卡利斯稱，對峙期間警方正在透過電話與該男子聯繫；「並不急於與該男子進行身體接觸」，只有在存在明顯威脅的情況下，警察才會對他採取行動。

上午9點30分，加州交通局在社群媒體 平台X上發布消息，指91號高速公路西行帝國高速路（Imperial Highway）和東行湖景大街（Lakeview Avenue）部分被封鎖，兩所學校已處於預防性封鎖狀態。

安那罕警方也證實，一名男子被困在西行車道上的藍色轎車內，當時該車正在被科羅納警察局和加州高速公路巡邏隊圍捕。「我們正在透過電話與嫌疑司機聯繫，並試圖和平解決此事」。

另據ABC7電視台的空拍影片顯示，執法車輛在嫌疑人與綿延數英里的等候司機之間設置了屏障；警察警告司機們留在車內，並遵循現場警察的指示。

直至中午12點左右，警方似乎將這名男子從車上拉了出來。 KTLA報導說，記者聽到了附近傳來「砰」的一聲，但他不確定到底是什麼聲音；後來看到該男子「倒在」車裡，並看到了血跡。

加州交通局表示，91號高速公路東行車道已於中午 12 點 45 分開放。 西行車道仍關閉，並改道至帝國高速公路。