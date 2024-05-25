我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

記者丁曙、張庭瑜／綜合報導
警察和武裝嫌犯駕車追逐，造成橙縣境內91公路大塞車。（KTLA）
警察和武裝嫌犯駕車追逐，造成橙縣境內91公路大塞車。（KTLA）

由於警匪對峙，24日周五上午安那罕山附近91號高速公路的所有車道雙向封閉。警方在科羅納（Corona）開始追捕，雙方在高速公路上對峙近兩個小時後，被追捕的嫌疑人中槍後似乎死亡。

視頻：綜合媒體；後製：張庭瑜

據ABC7-TV報導，嫌疑人據信是一名40歲武裝男子，當時坐在一輛藍色四門轎車內，該轎車被安那罕和科羅納警察局的兩輛裝甲車圍住。這場對峙在高速公路兩側造成了雙向交通堵塞。

KTLA 5-TV的空拍影片顯示，警方小心翼翼地接近嫌犯車輛，然後慢慢地將男子的屍體從駕駛座上拉出來。

警官庫魯巴卡利斯 (Tobias Kouroubacalis) 告訴 ABC7，周五上午8點左右，科羅納警局的警察最先在科羅納市的麥金利街（McKinley Street）和格里芬路（Griffin way）地區發現了一名涉嫌跟蹤他人的武裝男子。警方試圖攔截，但該男子沒有停車，於是開始追捕，導致警察進入91號高速公路，並發生對峙。

庫魯巴卡利斯稱，對峙期間警方正在透過電話與該男子聯繫；「並不急於與該男子進行身體接觸」，只有在存在明顯威脅的情況下，警察才會對他採取行動。

上午9點30分，加州交通局在社群媒體平台X上發布消息，指91號高速公路西行帝國高速路（Imperial Highway）和東行湖景大街（Lakeview Avenue）部分被封鎖，兩所學校已處於預防性封鎖狀態。

安那罕警方也證實，一名男子被困在西行車道上的藍色轎車內，當時該車正在被科羅納警察局和加州高速公路巡邏隊圍捕。「我們正在透過電話與嫌疑司機聯繫，並試圖和平解決此事」。

另據ABC7電視台的空拍影片顯示，執法車輛在嫌疑人與綿延數英里的等候司機之間設置了屏障；警察警告司機們留在車內，並遵循現場警察的指示。

直至中午12點左右，警方似乎將這名男子從車上拉了出來。 KTLA報導說，記者聽到了附近傳來「砰」的一聲，但他不確定到底是什麼聲音；後來看到該男子「倒在」車裡，並看到了血跡。

加州交通局表示，91號高速公路東行車道已於中午 12 點 45 分開放。 西行車道仍關閉，並改道至帝國高速公路。

橙縣91號高速公路發生警匪對峙，兩輛警用裝甲車前後封堵嫌犯車。（截自KTLA）
橙縣91號高速公路發生警匪對峙，兩輛警用裝甲車前後封堵嫌犯車。（截自KTLA）

加州 社群媒體

上一則

小孩貝蚌不分 撿72顆蚌殼 母挨罰8.8萬

下一則

洛城華生過馬路被撞飛 華裔肇事司機叼菸問「沒事吧」

延伸閱讀

橙縣91公路警嫌追逐 對峙2小時持槍男自戕

橙縣91公路警嫌追逐 對峙2小時持槍男自戕
橙縣台灣傳統週「土地的歌」 觀眾懷鄉讚賞感動

橙縣台灣傳統週「土地的歌」 觀眾懷鄉讚賞感動
想在華人聚集的加州橙縣買房 年收入要35萬元

想在華人聚集的加州橙縣買房 年收入要35萬元
橙縣今年最高交易 華人買3800萬豪宅 盡享山海景觀

橙縣今年最高交易 華人買3800萬豪宅 盡享山海景觀
華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴紀錄

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴紀錄
橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%

橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」