漢庭頓圖書館千種玫瑰怒放 遊客朝聖

漢庭頓圖書館有上千種玫瑰怒放。（記者邵敏／攝影）

玫瑰花季如期到來，位於洛杉磯縣華人 區的漢庭頓圖書館 （Huntington Library），最近上千種玫瑰怒放。包括耗時十多年培育而成的多色玫瑰，同一株花開出多種色彩，滿園香氣撲鼻，吸引成千上萬名遊客紛至沓來，只為一睹盛況。

（視頻來源：記者邵敏）

占地三英畝的玫瑰園，是漢庭頓圖書館的一處勝景，每年4、5月會迎來玫瑰盛開，據稱此地玫瑰花超過2500多株，品種多達1300餘種。最近一段時間，園內各色玫瑰競相怒放，長廊、小徑到處可見慕名而來的遊客，其中不乏華人身影。

第一次參觀漢庭頓圖書館的田女士，帶女兒直奔玫瑰園。面對滿園春色，母女倆徜徉在花間，小女孩挨個聞著每朵玫瑰的花香，與媽媽討論最喜歡哪種香味。來自北京的田女士表示，如此盛況的玫瑰花園，是她平生僅見，「品種太多，很多玫瑰我從未見過，而且園林布置非常精致」。

園藝師按照不同花色、種類，把玫瑰園搭配得錯落有致。主幹道上的長廊，爬藤玫瑰組成一道道拱門，每一層都是不同顏色的花朵，漫步其間，像是步入浪漫的婚禮殿堂。園內醒目位置，一圈黃色玫瑰圍半截鏤空的樹樁，裡則盛開粉色花朵，與最外面一圈粉色遙相呼應，每處都可見精心設計。

莊園內的園丁最近會選擇特定時間，講解實用的玫瑰種植技術，包括去頭、修剪和施肥。志願者向遊客展示品種特別的玫瑰花，同一株花開出多種色彩，據稱這是多色玫瑰，香氣格外濃鬱，是館長耗費十多年培育而成。

漢庭頓圖書館玫瑰園始建於1908年，玫瑰曾是女主人特別喜歡的花。多年來歷經變化，規模越來越龐大，品種已超過1300多種，包括舊式玫瑰、現代玫瑰、迷你玫瑰、繁花玫瑰等。每種玫瑰都標注名稱、類別、以及引入日期，為愛好者提供豐富資訊。