援建朋地岡公園 1250萬元到位

朋地岡垃圾山改造公園計畫占地124畝，第一階段建設項目包括遊客環境教育中心、公園環路和通道、自行車區、馬術舞台、西部、南部和東部步道和觀景臺等。（洛杉磯縣公園娛樂局提供）

全國野生動物保護基金會（Wildlife Conservation Fund）援助朋地岡前垃圾山（Puente Hills Landfill）公園改造和建設計畫首筆支持資金1250萬元24日到位，占地142英畝的朋地岡垃圾山公園建設工程順利進行中。

洛杉磯 縣第一區縣政委員蘇麗絲 辦公室24日宣布這一消息。縣政委員會表示，這項撥款意味垃圾掩埋場轉型成為公園的里程碑勝利。 建成後的公園不僅為聖蓋博 谷居民提供廣大的公共空間和綠地，並改善附近居民的居住環境，保護聖蓋博谷野生動植物。根據洛杉磯縣公園娛樂部門的檔案，朋地岡垃圾場改造公園將是洛杉磯縣35年來第一個全新的地區公園。

朋地岡垃圾山曾是全美最大的垃圾掩埋場。從1957年開始，這片私人擁有的土地被做為聖蓋博谷的垃圾掩埋場（San Gabriel Valley Dump ）；1970年代更名朋地岡垃圾山（Puente Hills Landfill）；1990年當地居民對垃圾山不斷擴大規模，以及垃圾場對社區環境和空氣造成嚴重影響提出持續抗議；2013年，垃圾山停止收取和掩埋垃圾。洛杉磯縣政委員會2016年通過計畫，將朋地山垃圾掩埋場改造成公園，並從2022年開始規劃在五年內爭取多方撥款8000萬元，以啟動建設計畫。野生動物保護基金會2022年承諾，共撥款2820萬元支持朋地岡公園建設。