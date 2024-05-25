粵港澳大灣區企業家總商會 拓展商機收穫豐

美國粵港澳大灣區企業家總商會22日在聖蓋博舉辦記者會，商會會長林達堅（左十）和與會來賓合影。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區 企業家總商會，22日在聖蓋博 舉行記者會。商會主席、蒙市前市長林達堅（Stephen Lam）分享商會4月訪問香港、澳門、廣東大灣區及新加坡 之旅。他表示，今年是美中建交45周年，美中經貿靠兩地商業菁英推動，應把握機遇，深化合作與交流。

林達堅表示，這次行程歷時半個月，橫跨粵港澳大灣區及新加坡，目的旨在拓展商機，加強跨區域合作。訪問期間，他們與多個重要商會及商業領袖深入交流，達成多項合作意向。包括拜訪廣州白雲區政府、參觀白雲火車站等重要基建設施；造訪廣州番禺區，並與人和鎮政府及人和商會簽署投資備忘錄；還拜訪廣東新會多家企業，包括商會副會⻑單位廣東陳皮村，並參觀當地摩托車製造企業，研究其在南美市場的銷售路徑；還在廣東珠海拜訪當地生物科技公司，討論美國先進的抗衰老產品幹細胞端粒酶及NAD+在中國的合作推廣。另外還參觀深圳多家頗具規模的LED和投影高科技工廠企業等。

他說，半個多月行程收穫頗豐，這次訪問將為將來的合作奠定堅實基礎。美中關係一直是世界最重要的雙邊關係之一，兩國經濟貿易關乎兩國人口福祉，望兩國商界精英攜手，一起見證更多的合作成果。

聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳和社團代表蔡成華、葉安利、林淦花、馬樹榮、蒙市市議員候選人楊安立（Elizabeth Yang）等參與活動。