國殤日長假搭機 最好提早出門

國殤日長週末開始，LAX將迎來最近20年最大客流量。（LAX）

國殤日長周末開始，代表夏季旅遊熱潮的開始，今年更比以往還要旺。單是國殤日期間，南加 出遊人數就可望達到350萬人次，連續兩年成長，更高於新冠疫情之前的2019年紀錄。

350萬人將較去年增加4.7%，高於2019年4.2%。其中，290萬人計畫開車出遊，37萬1000人搭機，23萬7000人以巴士、火車或遊輪出行。因為搭機者眾，洛杉磯國際機場 （LAX）特別提醒旅客，國內線最好提前兩個小時到場，國際線三個小時，而且停車位難求，因此最好先上網預約，網址為「parking.flylax.com」。

依照往年慣例，國殤日通常等於夏季旅遊旺季的開始，隨著學校開始放假，工作日減少，LAX的出入人數在接下來的幾個月都將處於高峰，因此提前安排更顯重要。