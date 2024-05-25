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國殤日長假搭機 最好提早出門

編譯胡立宗╱即時報導
國殤日長週末開始，LAX將迎來最近20年最大客流量。（LAX）
國殤日長週末開始，LAX將迎來最近20年最大客流量。（LAX）

國殤日長周末開始，代表夏季旅遊熱潮的開始，今年更比以往還要旺。單是國殤日期間，南加出遊人數就可望達到350萬人次，連續兩年成長，更高於新冠疫情之前的2019年紀錄。

350萬人將較去年增加4.7%，高於2019年4.2%。其中，290萬人計畫開車出遊，37萬1000人搭機，23萬7000人以巴士、火車或遊輪出行。因為搭機者眾，洛杉磯國際機場（LAX）特別提醒旅客，國內線最好提前兩個小時到場，國際線三個小時，而且停車位難求，因此最好先上網預約，網址為「parking.flylax.com」。

依照往年慣例，國殤日通常等於夏季旅遊旺季的開始，隨著學校開始放假，工作日減少，LAX的出入人數在接下來的幾個月都將處於高峰，因此提前安排更顯重要。

City News Service指出，全美國殤日出遊人數也可望達到4380萬人，較去年增加4.1%，較2019年增加2.4%。南加旅客最想去的地方依序是拉斯維加斯、聖地牙哥、大峽谷、夏威夷，與西雅圖、阿拉斯加的遊輪。全美的熱門地點則為奧蘭多、紐約、賭城、西雅圖、安那罕暨洛杉磯，出國的熱門地點則為羅馬、溫哥華、倫敦、巴黎與都柏林。

夏季旅遊旺季將至，洛杉磯國際機場近期每日出入人數將達37萬以上。（洛杉磯國際機場...
夏季旅遊旺季將至，洛杉磯國際機場近期每日出入人數將達37萬以上。（洛杉磯國際機場提供）

洛杉磯國際機場 南加 西雅圖

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