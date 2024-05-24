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速食連鎖店促銷 優惠清單別錯過

記者趙健/洛杉磯報導
近期各大連鎖快餐品牌為拉動銷量，紛紛推出促銷活動，試圖留住顧客。（記者趙健/製作）
近期各大連鎖快餐品牌為拉動銷量，紛紛推出促銷活動，試圖留住顧客。（記者趙健/製作）

高通膨下，食品價格上漲，消費者荷包吃緊，外出用餐自然能省則省。近期，為留住顧客，提升營業額，各大連鎖速食店紛紛推出低價套餐或折扣活動。令人眼花繚亂的促銷菜單如何選擇？以下這份優惠清單不要錯過。

塔可鐘（Taco Bell）5元套餐：三種塔可包括Cantina Chicken Crispy、Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos、Crunchy Taco、一份牛油果醬及多種選擇的中杯飲品。

「溫蒂」(Wendy's)3元特惠早餐：英式鬆餅套餐、香腸或培根早餐捲餅。僅限早餐時間，多數門店的早餐時間為上午6時30分至10時30分。

麥當勞5元套餐（尚未推出）：McChicken或McDouble二選一、小份薯條、一杯飲料以及四個炸雞塊。據彭博報導，麥當勞的5元套餐，預計6月25日推出，為期一個月。

肯德基炸雞特惠套餐：透過網路下單的顧客只需消費10元以上，就可獲贈10個雞塊，價值5.99元；此外，網路下單經典炸雞桶 （12塊）目前可享六折優惠。

賽百味（Subway）三明治半價優惠：透過App或網站下單的顧客，可享整條三明治50%折扣。該優惠至6月11日截止。

必勝客 (Pizza Hut)套餐：「My Hut Box」7.99元套餐：一個雙料定製披薩、一份薯條或四個無骨雞翅。此外，必勝客早先推出的7元「 Lover's Menu」，讓顧客在購買兩個或更多的中型披薩或其他食物時，享受每份7元的特惠價，可選擇的品類包括中型披薩、三明治、 雞翅、義大利麵、配菜、甜點、飲料組合。

達美樂(Domino's) 7.99元套餐：購買兩個或以上的菜色時，可享特惠價，可選擇的菜單品類包括中型雙料披薩、麵包、裝滿的薯塊、去骨雞肉、 義大利麵、三明治、沙拉或甜點。

Jack in the Box 雙份特惠套餐：兩個牛肉漢堡5元，兩個早餐漢堡3元，兩個塔可0.99元，兩個雞蛋奶酪鬆餅三明治4.5元。

義大利 麥當勞 雞蛋

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