遇租霸 房東找外援卻陷合約難題

南加居民因為一個簽名，幾乎失去一套房產。（abc7）

對於部分複雜合同，很多人通常不會一條條仔細看；出於信任考量，很快會簽字同意。有南加 州居民，最近就因一個簽名，幾乎失去房產。如今他仍在努力奪回物業，「我一直在償還抵押貸款 ，以及其他一切費用」。

根據ABC7電視台的報導，南加居民Wigberto Astacio，曾經把購買一套複式公寓作為夢想，但當如願以償擁有房產後，他又面臨失去的風險。噩夢從房主Astacio與前房客發生糾紛開始，房客搬離這幢住宅，但就在房主因醫療緊急情況離開公寓幾周後，房客又再次回到屋內，並以佔屋者的身分，重新搬進來。

對於當時的狀況，許多霸租者都在利用法律漏洞，侵占原本不屬於自己的房子。就在Astacio無計可施時，他突然收到一家批發商（wholesaler）的郵件，承諾將以現金方式購買這幢房屋，幫他走出困境。Astacio說，對方提出將幫助他支付房屋的抵押貸款，還會透過合法途徑看管這套公寓，防止擅自佔地者闖入，「批發商向我承諾了所有」。

Astacio很快就與對方簽合同。接下來的幾周，批發商並沒有再聯繫他，但郵寄過來的帳單，卻越來越多。根據當事人的說法，到五月初，批發商直接去縣政府的註冊辦公室，並將他們的名字，加到房屋所有權上。Astacio解釋，「批發商認為他們有權獲得這幢房產，因為我已經簽了合約；但他們沒有向我提供任何先前承諾的服務，包括經濟、法律上的幫助，我都不知道他們把帳單的錢花在什麼地方」。

房地產經紀人Kisha Sardin，查看當事人與批發商簽署的協議。她表示，「雙方簽訂的合約明確詳盡，非常清楚，但Astacio不明白協議內容，直接就簽了這份合約」。不過Sardin表示，已代表屋主與批發商進行交談，並相信可以解決問題，因為雙方都希望達成友好解決方案。