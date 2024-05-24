710公路不延伸 交通廳釋出460幢屋 部分平價

710 Freeway預定地上的住宅。（取自FOX News報導）

加州 交通廳（Caltrans）多年來一直想將710公路向北延伸，穿過巴沙迪那與210公路連接，因此過去十多年間陸續購入460間民房、公寓，空地與廠房，打算拆除後蓋公路。但北擴計畫最終喊停，Caltrans計畫2024年之內處份這些房舍，其中包括將住房以平價出售給中低收入 戶。

福斯新聞台（FOX News）報導，非營利慈善組織「仁人家園」（Habitat for Humanity）計畫買下15至20間的房舍，並視屋況加以整修，確定安全無虞後再以合理價格出售給低收家庭。

仁人家園聖蓋博 谷分會執行長Bryan Wong指出，至少兩間可在三個月內整備完成，這將是不敢夢想有家者圓夢的機會。

加州交通廳在公路延伸計畫於2017年終止後，就開始陸續出租部分可用住宅，但仍有87間獨立宅閒置。另有120間空屋與不少完全沒有開發的空地。住戶其中包括「Alex」的爸媽與「Rachel」一家，但是當交通廳詢問現租戶願不願意買下時，「Alex」因不明原因拒絕了。

交通部除了詢問現租戶是否願意購買，還會將37塊閒置地作為平價住宅新建地，交通廳希望今年內可以處份完成。

不過仁人家園的Bryan Wong近期走訪各處，並計畫更新以便出售，因為某些住屋已經不安全了，他們搞不好得整棟拆除。但是經由仁人家園轉售的住宅，總價不會超過22萬5000元，而且鐵律是只能賣給低收入家庭，且各類房屋負擔不得超過收入的30%，包括房貸、維修與水電瓦斯費。

仁人家園的公開說明會訂6月13日與22日舉行。英語的時間為13日的下午6時，西語7時開始；22日英語的為上午10時，西語為11時。地點在4927 Huntington Dr. N. 的Barrio Action Youth & Family Center。