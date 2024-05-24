遇上ATM故障 3步驟保錢財

陳女士在工業市的一家Chase銀行ATM機存錢被「吞」，幸由銀行補回。（陳女士提供）

雖說ATM交易在民眾日常生活中非常普遍，免去了去銀行櫃台的等待時間，但機器畢竟是機器，出現故障的情況也屢見不鮮，包括存錢時被機器誤吞後，律師建議當下應該做三個步驟確保自身財產安全。

南加 律師劉龍珠表示，通常來講，ATM旁都有監控攝像頭，但有可能出現故障意外，當華人 的錢被機器誤吞後，尤其是在銀行休息日，首先就應該即時報警，警方了解情況後會開具報告證明此事件，這樣事後和銀行方面溝通就有憑證。

第二步則是即時和銀行取得聯繫，將情況反應給銀行，銀行會查明事情緣由，及時和銀行站點溝通，也能更快的解決問題將錢還給客戶。而最後一步則是應該在工作日前往事發銀行站點，告知工作人員自己的錢被ATM誤吞。工作人員會及時查看監控，並且銀行通常定時會對ATM裡的錢對帳，順利的話能當場把錢還給客戶。

雖說陳女士的事件沒有引發連鎖反應，但劉律師提醒，如果機器後續突然將錢吐出，而陳女士又不在現場，後來該ATM機器交易的客人千萬不要占為己有，天上沒有白掉的餡餅。這種行為不僅構成犯罪，而且銀行方也有權追回現金，並歸還給失主。正確的做法應即時和銀行人員反應，現場沒人也應即時報警說明。