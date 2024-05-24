華女周日存錢 遭ATM誤吞1200元

陳女士被ATM機吞了1200元現金後，銀行方審查後將錢歸還至她的賬戶。（陳女士提供）

近年來數位化交易越來越普及，但華人 出於文化傳統和安全考慮，依舊青睞於傳統現金存款的方式將積蓄放入銀行帳戶中。這種看似安全性更高的方式也存在潛在風險，日前有華人就因為在ATM(銀行自動櫃員機）存現金，被機器意外吞錢後在現場求助無門。

華人陳女士一家5月初途徑南加 工業市（City Of Industry）的一家Chase銀行，準備將手上的一筆現金用ATM存入自己帳戶。她將儲蓄 卡插入機器中輸入密碼後掏出現金準備存錢。陳女士說，當時自己手上有2200元現金，出於自身習慣，自己先將1000元嘗試存入，過程暢通無阻。但當繼續操作想將剩餘的1200元存入時，危機悄然而至。ATM機將錢吞入機器後，界面提示無法識別。

陳女士說，一開始以為是個別現金機器無法識別，這種現象很常見，但通常機器會把無法識別的現金吐出來，再多嘗試幾次存入就可以。但讓她差異的是，機器沒有按照正常步驟執行，而是在幾秒後彈出系統故障，請嘗試聯繫銀行客服。當陳女士正想掏出手機將聯繫方式拍下後，系統直接結束了交易步驟，並提示陳女士將卡取出，這讓陳女士措手不及。因為當時正逢周日銀行關門，完全不知道該求助誰。

陳女士的丈夫表示，相信這麼大的銀行應該不會賴帳，更何況ATM機都有攝像頭在，並嘗試通過Chase官方電話聯繫客服，而陳女士則在原地等待，以防錢自動吐出來被別人取走。但因為是周末，嘗試多次聯繫客服都無法接通。

陳女士求助無門後想通過報警尋求幫助，但自家孩子一聽說要來警察，嚇得哭了起來，這讓陳女士左右為難。一家人經過商議後最終決定先回去，第二天再嘗試聯繫銀行解決問題。陳女士之後向銀行客服反應了這個問題，因為陳女士事發前順利存進去了1000元，銀行已有紀錄，簡單說明情況，銀行給了陳女士1200元的Credit，表示會查明情況，10天內只要審查通過，錢就會自動進入陳女士的帳戶中。