我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

華女周日存錢 遭ATM誤吞1200元

記者金維多╱洛杉磯報導
陳女士被ATM機吞了1200元現金後，銀行方審查後將錢歸還至她的賬戶。（陳女士提供）
陳女士被ATM機吞了1200元現金後，銀行方審查後將錢歸還至她的賬戶。（陳女士提供）

近年來數位化交易越來越普及，但華人出於文化傳統和安全考慮，依舊青睞於傳統現金存款的方式將積蓄放入銀行帳戶中。這種看似安全性更高的方式也存在潛在風險，日前有華人就因為在ATM(銀行自動櫃員機）存現金，被機器意外吞錢後在現場求助無門。

華人陳女士一家5月初途徑南加工業市（City Of Industry）的一家Chase銀行，準備將手上的一筆現金用ATM存入自己帳戶。她將儲蓄卡插入機器中輸入密碼後掏出現金準備存錢。陳女士說，當時自己手上有2200元現金，出於自身習慣，自己先將1000元嘗試存入，過程暢通無阻。但當繼續操作想將剩餘的1200元存入時，危機悄然而至。ATM機將錢吞入機器後，界面提示無法識別。

陳女士說，一開始以為是個別現金機器無法識別，這種現象很常見，但通常機器會把無法識別的現金吐出來，再多嘗試幾次存入就可以。但讓她差異的是，機器沒有按照正常步驟執行，而是在幾秒後彈出系統故障，請嘗試聯繫銀行客服。當陳女士正想掏出手機將聯繫方式拍下後，系統直接結束了交易步驟，並提示陳女士將卡取出，這讓陳女士措手不及。因為當時正逢周日銀行關門，完全不知道該求助誰。

陳女士的丈夫表示，相信這麼大的銀行應該不會賴帳，更何況ATM機都有攝像頭在，並嘗試通過Chase官方電話聯繫客服，而陳女士則在原地等待，以防錢自動吐出來被別人取走。但因為是周末，嘗試多次聯繫客服都無法接通。

陳女士求助無門後想通過報警尋求幫助，但自家孩子一聽說要來警察，嚇得哭了起來，這讓陳女士左右為難。一家人經過商議後最終決定先回去，第二天再嘗試聯繫銀行解決問題。陳女士之後向銀行客服反應了這個問題，因為陳女士事發前順利存進去了1000元，銀行已有紀錄，簡單說明情況，銀行給了陳女士1200元的Credit，表示會查明情況，10天內只要審查通過，錢就會自動進入陳女士的帳戶中。

華人 儲蓄 南加

上一則

遇上ATM故障 3步驟保錢財

下一則

Uber司機列非雇員也無工傷險？最高法院將裁決

延伸閱讀

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜
加薩戰時經濟曝光 大批標有「不得轉售」的人道物資流入臨時市集

加薩戰時經濟曝光 大批標有「不得轉售」的人道物資流入臨時市集
洛城診所公廁 藏攝像頭偷拍

洛城診所公廁 藏攝像頭偷拍
洛城診所洗手間藏攝像頭 偷拍如廁者發視頻

洛城診所洗手間藏攝像頭 偷拍如廁者發視頻
隱藏攝像頭偽裝成石頭 對準亞裔民宅

隱藏攝像頭偽裝成石頭 對準亞裔民宅
南加華人區驚現隱藏攝像頭 竟偽裝成一塊石頭

南加華人區驚現隱藏攝像頭 竟偽裝成一塊石頭

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
加州一名18歲少女因公路違規被捕後，因其靚麗的外型獲眾多網友關注。（TikTok）

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

2024-05-19 16:34
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
限量版鳳梨此前僅特供中國市場。（KTLA5電視台）

南加限量版鳳梨每個售價395元 此前特供中國市場

2024-05-20 14:19

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒